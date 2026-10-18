Por: EL PILON SA

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La falta de alimento se ha consolidado como una preocupación clave para los ganaderos de los departamentos del Cesar y La Guajira, según testimonios recogidos por Contexto Ganadero. Nelder Mejía Díaz, productor ganadero en Fonseca, relató el drama diario que viven quienes dependen de la ganadería. Mejía mencionó el caso de un colega que enfrenta la difícil situación de tener una vaca que lleva varios días tendida por la debilidad generada por la ausencia de alimentos. De acuerdo con Mejía, este caso no es aislado, ya que cada vez más productores lidian con la escasez de pastos, una situación agravada por el fenómeno de El Niño.

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Alfonso Daza Daza, ganadero en Valledupar, sostuvo que la dificultad por la falta de comida está dejando pérdidas considerables en los hatos. Según Daza, un productor mediano de la zona reporta más de 30 animales muertos en su finca. Para él, los reportes oficiales que minimizan el número de muertes y la reducción de lluvias no reflejan la realidad que viven en las fincas del Cesar. Daza afirmó que no son exageraciones: hay decesos y la falta de comida es verificable en los predios ganaderos.

La situación no mejora incluso con lluvias aisladas. Según declaraciones previas a EL PILÓN por parte de Rafael Rumbo, ganadero de Mariangola, en ocasiones las precipitaciones permiten que los potreros tengan pequeños brotes, pero los animales consumen inmediatamente ese recurso, sin que el pasto tenga tiempo de crecer lo suficiente. Así, los nuevos pastos apenas aparecen y ya han sido devorados por el ganado, impidiendo la recuperación de la pradera.

Rumbo compartió que algunos productores están optando por vender animales dedicados a la producción debido al alto costo de mantenerlos vivos y al miedo de perderlos por inanición. En este contexto, la preocupación primordial para los ganaderos es asegurar un suministro mínimo de alimento, de modo que puedan salvar a los animales restantes. Mientras tanto, sigue sin determinarse con precisión la magnitud actual de las pérdidas ni el tipo de atención que están recibiendo los predios afectados por esta crisis.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la escasez de alimento afecta a los ganaderos de Cesar y La Guajira?

La escasez de alimento en estos departamentos se atribuye a la disminución de lluvias consecuencia del fenómeno de El Niño, lo que limita el crecimiento del pasto en los potreros. Según testimonios recopilados por Contexto Ganadero y EL PILÓN, aunque llegan algunas lluvias aisladas, estas no son suficientes para que el alimento se recupere, ya que el ganado consume de inmediato cualquier brote disponible.

¿Qué implica el fenómeno de El Niño para la ganadería?

El fenómeno de El Niño se caracteriza por periodos prolongados de baja precipitación, que afectan directamente la disponibilidad de agua y alimento para el ganado. En el caso de Cesar y La Guajira, de acuerdo con los testimonios citados, esto ha traído dificultades para sostener los hatos e incluso pérdidas de animales debido a la dificultad para encontrar alimento suficiente, agravando la crisis en el sector ganadero.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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