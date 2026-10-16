Por: EL PILON SA

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El parque Guzmán Quintero Torres, situado en el barrio Los Fundadores de Valledupar, será el epicentro de una variada jornada comunitaria este sábado 17 de octubre. De acuerdo con la información proporcionada, el evento está diseñado para fortalecer los lazos sociales en la zona, además de rendir homenaje al significativo aporte del boxeo a la historia deportiva del departamento del Cesar.

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Desde las 8 de la mañana, vecinos y familias del sector podrán disfrutar de una programación que incluye actividades deportivas, servicios médicos y manifestaciones culturales. El día comenzará con un sancocho comunitario al que están invitados los residentes, brindando un espacio para el encuentro y la integración. En paralelo, se desarrollarán brigadas de salud que ofrecerán servicios de citología —es decir, exámenes de células, usualmente usados en la detección temprana de enfermedades— y odontología, cubriendo necesidades básicas de la población local. Además, se han previsto presentaciones culturales que buscan aportar entretenimiento y reforzar la identidad barrial.

Uno de los momentos centrales de la jornada será la tarde dedicada al boxeo. Según la organización, se realizarán aproximadamente 12 peleas de exhibición coordinadas junto a la Liga de Boxeo del Cesar, un espacio clave para que las jóvenes promesas del cuadrilátero muestren su talento y adquieran experiencia competitiva. Este enfoque en el boxeo responde a la intención de resaltar la tradición y los logros de esta disciplina en el contexto deportivo regional.

En este marco, se efectúa un reconocimiento especial, mediante la entrega de un pergamino, a la familia Prescott Jiménez. De acuerdo con los organizadores, este homenaje exalta la influencia que la dinastía encabezada por el profesor Manuel Prescott Vargas, su hijo Manuel Prescott Jiménez y los deportistas Breidis y Daulis Prescott ha tenido en el boxeo local y nacional, llevando el nombre del Cesar y de Colombia a escenarios internacionales. Además, se recordará a doña Miriam Jiménez, conocida como ‘La Chacha’, matriarca de la familia, y se resaltarán logros de otros integrantes en disciplinas como el fútbol.

Finalmente, los organizadores extienden una invitación abierta para que la ciudadanía asista y respalde esta jornada de reconocimiento, destacando el vínculo de la familia Prescott Jiménez con la historia del deporte en la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades deportivas y culturales se realizarán en el parque Guzmán Quintero Torres este 17 de octubre?

Durante la jornada en el parque Guzmán Quintero Torres, está prevista una agenda que incluye un sancocho comunitario, brigadas de salud con atención en citología y odontología, así como presentaciones culturales. Además, tendrá lugar una serie de 12 peleas de exhibición de boxeo organizadas juntamente con la Liga de Boxeo del Cesar, brindando un espacio de fogueo para deportistas locales.

¿Quiénes son la familia Prescott Jiménez y por qué reciben un reconocimiento en el Cesar?

La familia Prescott Jiménez es reconocida por su amplia trayectoria en el boxeo y otras disciplinas deportivas del Cesar. Liderada por el profesor Manuel Prescott Vargas y continuada por su hijo Manuel Prescott Jiménez, la familia incluye a los boxeadores Breidis y Daulis Prescott, quienes han representado al Cesar y a Colombia a nivel internacional. El homenaje incluye también a doña Miriam Jiménez ‘La Chacha’ y destaca logros en deportes como el fútbol.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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