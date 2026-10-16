Por: EL PILON SA

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La empresa Energua ha comunicado que este jueves 22 y viernes 23 de octubre se llevarán a cabo interrupciones programadas en el servicio de energía eléctrica en diversas zonas de los departamentos del Cesar y Magdalena. Estas medidas temporales responden a la necesidad de desarrollar trabajos de mantenimiento en varios circuitos eléctricos, de acuerdo con la información divulgada por la compañía.

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Para el jueves 22 de octubre, los cortes comenzarán en Chimichagua, específicamente en el circuito Chimichagua. La suspensión afectará la calle 5, entre las carreras 6 y 8, en el barrio El Centro, y se extenderá desde las 7:10 de la mañana hasta las 3:10 de la tarde. Ese mismo día, en Valledupar, la empresa adelantará trabajos en el circuito Cañahuate 8, que implicarán la interrupción del servicio entre las 8:00 de la mañana y la 1:15 de la tarde. El área impactada será la calle 16C con carrera 2B, en el barrio La Esperanza.

La jornada del viernes 23 de octubre contempla una mayor cantidad de intervenciones y sectores impactados, según Energua. En Valledupar, los residentes de los barrios Villa del Rosario Norte, San Joaquín, Obrero, Alfonso López, San Clemente y Santa Ana, así como las instalaciones de Emdupar, estarán sin servicio eléctrico por trabajos de mantenimiento en el circuito Guatapurí 1, desde las 7:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde. Además, se efectuarán cortes en la carrera 9, entre las calles 7A y 9, en el barrio San Carlos, y entre la carrera 9 y la carrera 8, entre las calles 8A y 9, en el barrio Novalito.

En el circuito Valledupar 4, la urbanización Don Alberto tendrá suspensión de energía desde las 8:30 de la mañana hasta la 1:15 de la tarde. Asimismo, en El Paso, el circuito La Loma 4 será intervenido entre las 10:30 de la mañana y las 5:00 de la tarde, afectando la carrera 2, entre las calles 7 y 8, en el barrio Cañaguate.

La cobertura de trabajos también incluye Astrea, donde el circuito Cerro Los Santos dejará sin luz a la finca El Recuerdo, la vía al Muñeco —al kilómetro 9—, la finca El Amparo y el sector José Antonio Machuca, entre las 8:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde. En el departamento del Magdalena, el circuito Tres Esquinas impactará zonas rurales del municipio de Ariguaní entre las 8:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde, afectando lugares como Tres Esquinas, Alto Plano, El Carmen y diversas fincas, incluidas San Isidro y La Divisa.

Energua recomienda a la ciudadanía de los sectores informados que tomen las medidas pertinentes para mitigar cualquier inconveniente derivado de la interrupción temporal del suministro eléctrico.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los sectores afectados por los cortes de energía programados por Energua?

De acuerdo con la información de Energua, los sectores afectados por los cortes programados incluyen zonas urbanas y rurales de los municipios de Valledupar, Chimichagua, El Paso, Astrea en el Cesar, y Ariguaní en el Magdalena. Los barrios, veredas y fincas con mayores impactos son El Centro, La Esperanza, San Carlos, Novalito, Villa del Rosario Norte, San Joaquín, Obrero, Alfonso López, San Clemente, Santa Ana, urbanización Don Alberto, Cañaguate, Cerro Los Santos y una amplia lista de predios en las áreas rurales de Ariguaní.

¿Por qué Energua realiza interrupciones programadas de energía eléctrica?

Las interrupciones programadas anunciadas por Energua tienen como objetivo realizar trabajos de mantenimiento en varios circuitos eléctricos, una práctica importante para asegurar el buen funcionamiento y la confiabilidad de la red de distribución. Estos trabajos permiten prevenir fallas, mejorar la infraestructura y garantizar un suministro más estable para los usuarios de los sectores intervenidos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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