Por: EL PILON SA

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La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) anunció el inicio de un importante recorrido por diferentes municipios y corregimientos del Cesar. Esta labor comienza el 17 de octubre en Pelaya y hace parte de la Ruta Buscadora, una serie de jornadas que tienen como propósito recibir solicitudes de búsqueda, recopilar información relevante y tomar muestras de ADN que puedan servir para la identificación de personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado. De acuerdo con información oficial divulgada por la entidad, la Ruta Buscadora contempla un total de 18 jornadas de atención en el Cesar y La Guajira, cuya programación se extenderá hasta el 9 de noviembre de 2026.

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La UBPD recalcó que su misión principal es “acercar la búsqueda humanitaria, extrajudicial y confidencial a las comunidades”, abriendo las puertas a familiares y allegados de víctimas, así como a ciudadanos que puedan tener información relevante sobre desapariciones forzadas que hayan ocurrido antes del 1 de diciembre de 2016. Según el comunicado citado, durante estas jornadas las familias tienen la oportunidad de presentar nuevas solicitudes, ampliar datos de casos ya registrados, y entregar elementos como fotografías, documentos o relatos que puedan ayudar en el proceso de investigación y búsqueda.

El recorrido comenzará con la primera jornada el sábado 17 de octubre en Pelaya. En los días posteriores, la unidad móvil de la UBPD visitará distintos municipios y corregimientos del Cesar, incluyendo Pailitas, Curumaní, La Loma (corregimiento de El Paso), Astrea, Bosconia, Agustín Codazzi y el corregimiento de Llerasca. En Valledupar, la atención estará disponible tanto en los corregimientos de Mariangola y Badillo como en distintos puntos de la zona urbana: La Nevada, Mareigua, el parque Los Algarrobillos y el CDV. Sin embargo, el comunicado no especifica fechas ni horarios puntuales para cada parada, salvo el inicio en Pelaya.

Para el departamento de La Guajira, la programación de estas actividades está prevista entre el 6 y el 9 de noviembre. Durante todas las jornadas, uno de los puntos clave es la toma de muestras de ADN, imprescindibles para la identificación de personas desaparecidas. Tal como lo resaltó la unidad, “cada conversación, cada dato, cada fotografía, cada documento, cada relato y cada muestra puede aportar una pieza para reconstruir una historia”.

Según la UBPD, con estas acciones de carácter humanitario se trabaja en la ubicación de más de 6.000 personas desaparecidas en los departamentos del Cesar y La Guajira.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y cuáles son sus funciones?

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) es una entidad dedicada a la aplicación de acciones humanitarias, confidenciales y extrajudiciales, enfocada en la búsqueda e identificación de personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado. De acuerdo con su propio comunicado, se encarga de recibir información, solicitudes y muestras de ADN que contribuyan a esclarecer el paradero de estas personas.

¿Cómo pueden participar las familias en las jornadas de la Ruta Buscadora en el Cesar y La Guajira?

Las familias pueden acercarse a los puntos de atención establecidos por la UBPD en cada municipio o corregimiento para presentar solicitudes de búsqueda, aportar información adicional, entregar fotografías y documentos, así como permitir la toma de muestras de ADN. No se precisan fechas y horarios exactos, salvo la jornada inicial en Pelaya y el rango de fechas para La Guajira.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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