Por: El Espectador

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En los últimos días, el país ha presenciado una serie de ataques violentos dirigidos contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Ante la gravedad de la situación, el ministro de Justicia, Iván Cancino González, junto con el fiscal general de la Nación (e.), Gilberto Javier Guerrero, y el director de la Policía Nacional, mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña, emitieron un pronunciamiento conjunto a través de un video, donde informaron sobre las medidas adoptadas para proteger a los funcionarios afectados. Según lo expresado por Cancino, se ha solicitado la creación de un grupo especial por parte de la Fiscalía, además del despliegue de acciones por la Policía Nacional, con el objetivo de garantizar la seguridad de todo el cuerpo del Inpec.

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De acuerdo con la explicación del ministro, los recientes ataques tendrían como trasfondo la política del gobierno de Abelardo de la Espriella en materia penitenciaria. Esta estrategia habría permitido lograr una disminución en los índices de delincuencia y una articulación entre la Fiscalía y otras instituciones para judicializar a quienes han cometido delitos. El fiscal general (e.), Guerrero, ratificó el compromiso de la entidad para investigar a profundidad estos hechos, detallando que el grupo especial de tareas tendrá como propósito central el esclarecimiento de los ataques y la identificación de los responsables.

En el mismo pronunciamiento, el mayor general Barrera Peña aseguró que los funcionarios del Inpec no están solos, reiterando que todas las capacidades operativas y de investigación criminal de la Policía Nacional se ponen a disposición para perseguir tanto a los autores materiales como intelectuales de los atentados. Esta declaración se refuerza con el mensaje de respaldo del ministro Cancino, quien enfatizó en nombre del presidente de la República la solidaridad con los funcionarios afectados y la determinación de perseguir a los responsables.

El contexto de estas declaraciones corresponde a una secuencia de ataques que empezó con el asesinato de Duego Acevedo Garzón en Girón, Santander, donde fue atacado a tiros en el interior de un local. Dos días antes, el dragoneante Bryan Rangel Saavedra fue atacado con arma de fuego en Cúcuta tras salir de su turno en la cárcel Modelo. Asimismo, el 10 de octubre, dos dragoneantes de la cárcel El Bosque, en Barranquilla, también fueron víctimas de ataques armados, lo que ha encendido alarmas en las autoridades y motivó la intervención de los altos funcionarios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué están atacando a los funcionarios del Inpec en Colombia?

De acuerdo con las autoridades, los recientes ataques a funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario estarían relacionados con la política del Gobierno de Abelardo de la Espriella, cuyo enfoque sobre los establecimientos penitenciarios ha facilitado la reducción de la delincuencia y la judicialización de personas vinculadas a delitos. Esto habría provocado reacciones violentas en contra de los funcionarios encargados de la vigilancia y administración penitenciaria.

¿Qué medidas anunciaron las autoridades tras los atentados contra el Inpec?

El ministro de Justicia, el fiscal general (e.) y el director de la Policía Nacional informaron que se creó un grupo especial en la Fiscalía para investigar los hechos y se desplegaron acciones por parte de la Policía Nacional para proteger a la planta del Inpec, utilizando todas sus capacidades operativas, de inteligencia y criminalística para perseguir tanto a autores materiales como intelectuales de los ataques.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.