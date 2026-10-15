Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

Un hecho que ha causado consternación en la comunidad de Aguachica, en el sur del Cesar, involucra la captura de un hombre de 32 años con nacionalidad ecuatoriana, señalado de cometer presuntos actos sexuales violentos contra dos mujeres en una vivienda. Según la información conocida, los sucesos ocurrieron en el barrio María Eugenia Alto cuando, de acuerdo con testimonios recogidos por las autoridades, el individuo habría acorralado a las víctimas en el interior del inmueble. En ese contexto, presuntamente intimidó a las mujeres utilizando un cuchillo, obligándolas a someterse.

Sigue a PULZO en Discover

La rápida intervención fue posible gracias a que los gritos de auxilio de las víctimas alertaron a la comunidad sobre la gravedad de lo que estaba ocurriendo. Vecinos del sector, preocupados por la situación, dieron aviso de inmediato a las autoridades. Las patrullas de la Policía arribaron oportunamente al sitio de los hechos y consiguieron capturar al señalado agresor en el mismo lugar donde habría sucedido la agresión, de acuerdo con la información oficial entregada por la Policía.

Tras la captura, el procedimiento prosiguió conforme lo requiere la ley: el detenido recibió la lectura de sus derechos, paso previo a ser puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Será un juez de control de garantías quien deberá determinar su situación jurídica en relación con el presunto delito de acto sexual violento, tal como explicaron fuentes de la entidad judicial.

El comandante del Departamento de Policía Cesar, coronel Raúl Pérez Araméndiz, manifestó su rechazo a este hecho de violencia basada en género, y, además, resaltó la importancia de la intervención de la comunidad y la labor efectiva de las patrullas en la protección de las víctimas. El oficial reiteró el compromiso institucional de la Policía con la denuncia oportuna, la atención a cualquier manifestación de violencia y el fortalecimiento de estrategias que garanticen la protección y los derechos de las mujeres. Según el coronel Pérez Araméndiz, estos hechos ponen de manifiesto la necesidad de consolidar esfuerzos preventivos y mecanismos de apoyo para quienes puedan verse afectados por situaciones similares.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron las acciones de la Policía durante la captura del agresor en Aguachica?

Las patrullas de la Policía en Aguachica actuaron tras recibir la alerta de la comunidad por los gritos de auxilio de las víctimas, logrando llegar oportunamente al lugar de los hechos. En el sitio, lograron capturar al presunto agresor, leerle sus derechos y ponerlo a disposición de la Fiscalía General de la Nación, según el reporte del Departamento de Policía Cesar.

¿Qué delito se le imputa al hombre capturado en Aguachica y cuál será el siguiente paso judicial?

De acuerdo con la información de la Fiscalía General de la Nación, al hombre se le imputa el presunto delito de acto sexual violento. Ahora, un juez de control de garantías deberá definir su situación jurídica, evaluando la evidencia presentada por las autoridades.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.