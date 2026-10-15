Por: EL PILON SA

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El Juzgado Tercero Penal del Circuito de Valledupar emitió un sentido de fallo condenatorio contra José Enrique Carrillo Vides, a quien se le halló responsable del homicidio de Eduardo Antonio Rojano Osorio, de 44 años. Este trágico hecho ocurrió el 27 de febrero de 2022 en el sector conocido como la invasión Brisas de La Popa, ubicado al noroccidente de la capital del Cesar, según consta en la información recabada por la Fiscalía General de la Nación.

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Durante el proceso judicial, Carrillo Vides aceptó unilateralmente los cargos que le imputó la Fiscalía, lo cual le permitió acceder a una reducción en la pena contemplada por la ley para estos casos. Además, el delito, que inicialmente fue tipificado como homicidio agravado, fue reclasificado jurídicamente como homicidio simple, teniendo en cuenta las actuaciones y acuerdos procesales durante el juicio.

Por otro lado, la Fiscalía había iniciado una acusación adicional en contra de Carrillo Vides por el hurto de la bicicleta de la víctima, sin embargo, esta fue retirada una vez que el procesado indemnizó económicamente a los familiares de Rojano Osorio pagando el valor comercial del vehículo. Esta compensación formó parte de la reparación a la que se comprometió el condenado durante el proceso.

El homicidio se perpetró en circunstancias precisadas por el material probatorio presentado en las audiencias. Rojano Osorio estaba saliendo de un culto religioso en una iglesia cristiana ubicada en Brisas de La Popa y, a corta distancia del templo, fue interceptado por varios sujetos. Según lo aportado por la Fiscalía, los hombres le arrebataron la bicicleta y le ocasionaron heridas mortales con un arma blanca, tipo cuchillo.

La investigación fue apoyada de manera clave por las imágenes captadas por las cámaras de seguridad presentes en el sector, las cuales permitieron identificar a Carrillo Vides. Posteriormente, se llevó a cabo su captura en las cercanías del parque del barrio Villa Miriam, operativo desarrollado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, con la colaboración de unidades del Ejército Nacional. Este procedimiento obedeció a una orden judicial emanada del Juzgado Séptimo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías.

Por ahora, José Enrique Carrillo Vides permanece recluido en las instalaciones de la Permanente Central de Policía de Valledupar, mientras aguarda la audiencia de lectura de su sentencia, programada para el próximo 9 de noviembre a las 2:50 p. m.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo identificaron al responsable del homicidio en Brisas de La Popa?

La identificación de José Enrique Carrillo Vides como responsable del homicidio de Eduardo Antonio Rojano Osorio fue posible gracias al material probatorio presentado durante el proceso judicial. Principalmente, las cámaras de seguridad instaladas en la zona jugaron un papel determinante. Estas permitieron a las autoridades recolectar evidencia suficiente para vincular a Carrillo Vides con el crimen y proceder a su captura por parte del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, con el apoyo del Ejército Nacional.

¿Por qué la Fiscalía reclasificó el homicidio de agravado a simple en este caso?

La Fiscalía General de la Nación decidió reclasificar el delito de homicidio agravado a homicidio simple en el caso de José Enrique Carrillo Vides tomando en cuenta que el acusado aceptó unilateralmente los cargos durante el proceso judicial. Esta aceptación, junto con otros factores procesales, llevó a ajustar la imputación inicial, permitiendo una rebaja en la pena conforme a las disposiciones legales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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