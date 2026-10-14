Por: El Espectador

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Nueve integrantes del Ejército Nacional resultaron afectados la tarde del 14 de octubre de 2026 tras la detonación de drones equipados con explosivos en San José del Palmar, Chocó. Así lo confirmó la Décima Quinta Brigada, perteneciente a la Séptima División de la institución, en un comunicado oficial. De acuerdo con lo informado, los uniformados heridos hacen parte del Batallón de Ingenieros Militares 15 General Julio Londoño Londoño y fueron víctimas de lo que el ejército denominó un “ataque indiscriminado”. Los primeros reportes apuntan a que la acción violenta podría ser atribuida al frente Ernesto Che Guevara, facción del Ejército de Liberación Nacional (Eln), según la información compartida por la Fuerza Pública.

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Tras el ataque, los militares recibieron atención médica primaria en el área y se anunció su evacuación hacia Medellín para recibir cuidados especializados. En el mismo pronunciamiento, la brigada condenó con firmeza el uso reiterado de aeronaves no tripuladas, conocidas como drones, cargadas con explosivos. Señaló que estos atentados vulneran los derechos humanos y transgreden lo establecido por el Derecho Internacional Humanitario, conocido por su sigla DIH.

La institución militar enfatizó que continuará con las operaciones en la región para contrarrestar este tipo de ataques, agregando que se incrementarán las acciones ofensivas con el objetivo de localizar y detener a los responsables directos.

Este evento forma parte de un fenómeno en franco aumento en Colombia. Según la Fundación Ideas para la Paz (FIP), en el país ocurre un ataque con drones cada 20 horas, lo que evidencia cómo las organizaciones armadas han transformado esta tecnología de uso comercial en un recurso bélico asequible y difícil de neutralizar hasta el momento. Datos de la Fuerza Pública indican que desde 2023 hasta el 1 de octubre de 2026 se han registrado 716 ataques de este tipo, de los cuales 318 pertenecen al presente año, alcanzando un máximo en agosto.

La mayoría de las acciones (71 %) se concentran en los departamentos de Cauca, Chocó, Valle del Cauca y Norte de Santander. Un 95 % han sido adjudicadas a dos grupos principales: Estado Mayor Central (Emc), con el 72 %, y el Eln, con el 23 %. Ejemplo de la capacidad destructiva de estos dispositivos se evidenció cuando tres drones kamikaze del Bloque Occidental Jacobo Arenas impactaron el radar aeronáutico 3D de Candelaria (Valle del Cauca), equipo clave para la seguridad aérea. Además, el pasado 5 de octubre se reportó un ataque similar contra una estación de policía en Aguachica, Cesar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué los ataques con drones en Colombia han aumentado en los últimos años?

Los ataques con drones se han incrementado en Colombia debido a que los grupos armados han encontrado en esta tecnología una alternativa económica y efectiva para llevar a cabo acciones ofensivas. De acuerdo con la Fundación Ideas para la Paz y datos de la Fuerza Pública, entre 2023 y 2026 la frecuencia de estos ataques ha crecido, reflejando una adaptación tecnológica que el Estado aún no ha logrado contrarrestar completamente.

¿Qué organizaciones están detrás de la mayoría de los ataques con drones en Colombia?

La mayoría de los ataques con drones en Colombia, según cifras de la Fuerza Pública, son atribuidos al Estado Mayor Central (Emc) y al Ejército de Liberación Nacional (Eln). Estas dos organizaciones son responsables del 95 % de los eventos registrados, liderando el uso de drones con fines ofensivos en las zonas más afectadas del país.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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