Por: El Espectador

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Tres personas señaladas de pertenecer a la disidencia de las Farc encabezada por alias “Iván Mordisco” se sometieron a la justicia en el municipio de Calamar, Guaviare, durante operativos conjuntos desarrollados por el Ejército Nacional y la Policía Nacional. La información militar indica que al presentarse ante las autoridades, uno de los individuos entregó un fusil tipo M4, un proveedor y veintinueve cartuchos, mientras que los otros dos entregaron un monocular de visión nocturna y dos brújulas, lo que fue considerado como una muestra de colaboración relevante para las investigaciones en curso, según reportó el Ejército Nacional.

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Las acciones fueron lideradas por tropas del Batallón de Infantería de Selva 24, que hace parte de la Vigésima Segunda Brigada de Selva, en coordinación con la Policía Nacional. El Ejército Nacional destacó estos resultados como un golpe contra la estructura Martín Villa, enmarcando la operación en el contexto del Plan de Campaña Ayacucho Plus. Además, gracias a la información proporcionada por uno de los sometidos, las autoridades localizaron un depósito ilegal que contenía 304 cartuchos calibre 5,56 milímetros, tres proveedores metálicos para treinta cartuchos cada uno, un chaleco multipropósito, un dispositivo explosivo improvisado y material propagandístico vinculado a la organización armada.

De acuerdo con el procedimiento, los tres hombres quedaron bajo disposición de la autoridad competente, donde podrán acceder a beneficios previstos para quienes se someten a la justicia siendo miembros de grupos armados. Asimismo, el personal médico del Ejército Nacional verificó el estado de salud de los sometidos, cumpliendo con los protocolos estipulados para este tipo de situaciones.

Este hecho forma parte de una serie de operativos sostenidos contra las disidencias bajo el liderazgo de alias “Iván Mordisco” en la región amazónica. Por ejemplo, en una acción previa ocurrida el 8 de octubre en Mitú, Vaupés, cinco presuntos miembros de esta organización fueron capturados en flagrancia mientras transportaban más de una tonelada de marihuana. Esa operación involucró tropas del Batallón de Infantería de Selva 30 y el Batallón de Inteligencia Militar 4, reforzando la ofensiva estatal contra el tráfico de estupefacientes y las fuentes de financiación de los grupos armados organizados. Todo lo incautado, que incluye una tonelada de droga, lanchas metálicas tipo voladora y un motor fuera de borda, fue puesto a disposición de las autoridades competentes.

Según informes del Ejército Nacional y la Defensoría del Pueblo, estas disidencias, específicamente la estructura primera Armando Ríos del Bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez, tienen una importante presencia en la región y mantienen un control hegemónico bajo el Estado Mayor Central (Emc) liderado por alias “Iván Mordisco”.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue el sometimiento a la justicia de presuntos miembros de las disidencias de las Farc en Calamar?

En Calamar, Guaviare, tres personas presuntamente pertenecientes a las disidencias de las Farc lideradas por alias “Iván Mordisco” se presentaron voluntariamente ante miembros del Ejército Nacional y la Policía Nacional. Uno de ellos entregó un fusil M4 y municiones, mientras los otros aportaron elementos como un monocular de visión nocturna y brújulas. Posteriormente, con su colaboración, las autoridades hallaron un depósito ilegal con armamento y material propagandístico. Los sometidos quedaron bajo autoridad competente, pudiendo aspirar a los beneficios legales previstos para miembros de grupos armados que acceden a la justicia.

¿Qué significa Emc en el contexto de las disidencias de las Farc?

Emc corresponde a Estado Mayor Central, sigla empleada para referirse al órgano de mando centralizado de una facción específica de las disidencias de las Farc. Este grupo, según información del Ejército Nacional y la Defensoría del Pueblo, es liderado por alias "Iván Mordisco" y configura una de las organizaciones armadas con mayor presencia y control en la región amazónica de Colombia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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