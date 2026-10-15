Por: Portal Bogotá

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En Bogotá se han registrado avances significativos en materia judicial tras el crimen de un estudiante universitario en la estación Minuto de Dios del sistema de transporte TransMilenio, ubicada al occidente de la ciudad. Según la Fiscalía General de la Nación, se logró la aprobación de un preacuerdo con Kevin Leonardo Naranjo Lemus, quien aceptó su responsabilidad en el asesinato ocurrido el 15 de abril de 2026, durante lo que sería un intento de hurto en dicho lugar.

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De acuerdo con información emitida por la Fiscalía, una jueza de conocimiento avaló la negociación entre el ente acusador y el procesado. Como resultado, Naranjo Lemus será sentenciado a 17 años y 6 meses de prisión, sanción que responde a los delitos de homicidio y hurto calificado en grado de tentativa. La sentencia se hará oficial en la audiencia prevista para el 29 de octubre.

De acuerdo con las pruebas obtenidas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la víctima fue abordada por al menos tres personas mientras esperaba un bus articulado con la intención de trasladarse a su residencia. Durante el asalto, los implicados intentaron apropiarse de su teléfono celular. En medio del forcejeo, el joven recibió una herida producida por un arma cortopunzante que resultó mortal.

La investigación, liderada por una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, permitió establecer que fue Naranjo Lemus quien detuvo uno de los articulados del TransMilenio para facilitar la fuga de los otros participantes en el crimen. Estas acciones respaldaron la decisión de la jueza al momento de avalar el preacuerdo presentado por la Fiscalía.

Adicionalmente, el organismo judicial informó que ya se logró la judicialización de un segundo individuo implicado en el caso, quien actualmente permanece privado de la libertad, lo que indica un avance en los procesos para identificar y sancionar a quienes participaron en este lamentable hecho.

Frente a la seguridad ciudadana, la Alcaldía recomienda reportar cualquier situación delictiva o contraria a la convivencia por medio de la Línea de Emergencias 123, destacando la importancia de la denuncia para combatir el crimen y fortalecer las labores investigativas en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué papel tuvo Kevin Leonardo Naranjo Lemus en el crimen ocurrido en TransMilenio?

Kevin Leonardo Naranjo Lemus aceptó su participación en el crimen de un estudiante universitario durante un intento de hurto en la estación Minuto de Dios, en TransMilenio, Bogotá. Según la Fiscalía General de la Nación, Naranjo Lemus facilitó la huida de los demás involucrados, deteniendo un bus articulado para que escaparan tras atacar a la víctima.

¿Por qué es importante la Línea de Emergencias 123 en Bogotá para combatir el crimen?

La Línea de Emergencias 123 es el canal recomendado para denunciar hechos contrarios a la convivencia o actividades delictivas en Bogotá. De acuerdo con las autoridades, la denuncia oportuna es fundamental para iniciar procesos investigativos, aplicar sanciones y contribuir a que la ciudad sea más segura para todos los ciudadanos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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