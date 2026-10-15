Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Bogotá se consolida como uno de los destinos más versátiles para el esparcimiento familiar gracias a la diversidad de planes que ofrece. La capital dispone de actividades para todos los gustos: desde montañas rusas y atracciones mecánicas, hasta ecoparques, granjas, experiencias temáticas y festivales de Halloween, lo que transforma la ciudad en un epicentro de entretenimiento particularmente durante los últimos meses del año. De acuerdo con la información publicada en el portal Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, estos espacios están diseñados para quienes buscan compartir tiempo de calidad y vivir nuevas experiencias en compañía.

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El panorama del turismo en la ciudad se fortalece con iniciativas como la segunda edición de ‘Bogotá, la Ciudad Encantada’, evento organizado por el Instituto Distrital de Turismo (IDT), la Asociación Colombiana de Atracciones y Parques de Diversiones (ACOLAP) y la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (ANATO). Según Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, este encuentro tendrá lugar el 27 de octubre de 2:00 p. m. a 5:00 p. m., momento en el que se reunirán más de 60 agencias de viajes y representantes de más de 23 parques de diversiones. La jornada está pensada para conectar a los principales actores del sector turístico y abrir caminos para la construcción de alianzas comerciales, así como favorecer que cada vez más personas conozcan la variada oferta de entretenimiento que posee Bogotá.

El propósito central de esta estrategia es posicionar a Bogotá como un destino que integra diversión, aventura, naturaleza y actividades ajustadas a públicos diversos. De acuerdo con cifras proporcionadas por ACOLAP, la industria de parques de diversiones en Colombia experimentó un crecimiento del 9,9 % en ventas durante 2025 y registra un flujo de alrededor de 20 millones de visitantes anuales. Específicamente, en 2023, Bogotá y la zona de Sabana Centro concentraron 4,5 millones de visitas a parques temáticos. Estos datos reflejan una tendencia destacada en la preferencia de locales y viajeros por las experiencias recreativas en la región.

Finalmente, en línea con esta apuesta, la administración busca ampliar los atractivos turísticos, dinamizar la economía del sector y motivar tanto a residentes como a visitantes a descubrir nuevas alternativas para disfrutar el cierre de 2026 en la capital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades ofrece Bogotá para familias durante los últimos meses del año?

Durante los meses finales del año, Bogotá dispone de opciones como montañas rusas, atracciones mecánicas, ecoparques, granjas, experiencias temáticas y festivales de Halloween, propuestas pensadas para el entretenimiento familiar según el portal Bogotá, mi Ciudad, mi Casa.

¿Cómo busca ‘Bogotá, la Ciudad Encantada’ fortalecer el turismo local?

‘Bogotá, la Ciudad Encantada’ pretende reunir agencias de viajes y representantes de parques para crear alianzas comerciales, destacar la oferta de entretenimiento de la ciudad y promover que tanto residentes como visitantes descubran las opciones disponibles, lo que contribuye a posicionar a Bogotá como un destino turístico de referencia.

¿Dónde queda el puente de cristal y el letrero más grande de Colombia?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En Manizales, el nuevo puente de cristal del Bulevar de Chipre se roba todas las miradas. Una obra moderna que conecta arte, turismo y sostenibilidad, con vistas de 360° al Eje Cafetero. Diseñado con pisos transparentes y zonas culturales, este espacio marca un nuevo comienzo para la ciudad, impulsando su economía y atrayendo viajeros de todo el país. También, y a solo unas horas de Bogotá, otro rincón conquista a los turistas: el pueblo con el letrero más grande de Colombia, famoso por su imponente “Cascada del Amor” en Macanal (Boyacá).