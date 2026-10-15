Una verdadera tormenta política y judicial se desató tras las explosivas declaraciones entregadas por María Claudia Tarazona, viuda del fallecido precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Durante una entrevista concedida a Noticias Caracol, Tarazona aseguró de manera contundente que la información oficial y reservada en su poder, la cual fue entregada formalmente ante la Fiscalía General de la Nación cumpliendo los protocolos de rigor, apunta a que la orden directa para ejecutar el magnicidio se gestó desde el interior del Congreso de la República de Colombia.

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“La información que yo recibí, que fui a la Fiscalía, que la entregué con todos los protocolos debidos, que ahora es materia de investigación, es que la orden del magnicidio de Miguel Uribe Turbay salió del Congreso de la República”, enfatizó la viuda del líder político. Adicionalmente, Tarazona sugirió la presunta participación de integrantes del antiguo partido Comunes y el financiamiento de estructuras criminales procedentes de Venezuela, lo que generó un rechazo inmediato por parte de diez excongresistas y firmantes de paz como Julián Gallo, Pablo Catatumbo y Sandra Ramírez, quienes calificaron los señalamientos de infundados y anunciaron acciones legales para defender su buen nombre.

Las reacciones institucionales ante la gravedad del testimonio no se hicieron esperar. El presidente del Congreso de la República, el senador Honorio Henríquez, expresó su profunda consternación y remitió una misiva con carácter prioritario a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, solicitando abrir una investigación rigurosa, exhaustiva y urgente para identificar a los verdaderos determinadores del crimen y verificar si existen funcionarios vinculados al Capitolio nacional. “El país, la familia de Miguel Uribe Turbay y quienes compartimos con él su vocación de servicio merecemos conocer toda la verdad. No puede quedar ninguna duda sobre quiénes planearon, financiaren y ordenaron este magnicidio”, aseveró el parlamentario.

Actualmente, por el atentado perpetrado el pasado 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito del barrio Modelia, en Bogotá, las autoridades avanzan con nueve personas capturadas entre sicarios, articuladores y el coordinador del ataque. La tesis principal sostenida por la fiscal del caso, Elsa Reyes, señala a los cabecillas de la ‘Segunda Marquetalia’ —encabezados por alias ‘Iván Márquez’ y ‘Zarco Aldinever’— como determinadores a través del enlace Simeón Pérez. Sin embargo, fuentes judiciales de la Fiscalía le confirmaron a El Tiempo que los dichos de Tarazona provienen de un mensaje de texto recibido en su celular por parte de un simpatizante político, por lo cual los investigadores analizan minuciosamente la veracidad y el origen exacto del remitente sin descartar ninguna hipótesis.

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