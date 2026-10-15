Por: Portal Bogotá

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El inicio de la ampliación de la autopista Norte, entre las calles 191 y 245 de Bogotá, representa un avance significativo en materia de infraestructura y movilidad para la ciudad y su región aledaña. De acuerdo con información publicada por la Alcaldía Mayor de Bogotá y declaraciones del alcalde Carlos Fernando Galán, la obra forma parte de los proyectos incluidos en el programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. El proyecto responde a una de las demandas más sentidas por la ciudadanía, relacionada con la congestión vehicular y los eventos de inundaciones que históricamente han afectado esta vía.

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Según el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), las obras, vinculadas al denominado proyecto Accesos Norte II, comprenden la ampliación a seis carriles por sentido —cinco para el tránsito vehicular y uno exclusivo para el sistema de transporte masivo TransMilenio, incluyendo carriles de adelantamiento en las estaciones—, la construcción de retornos a desnivel en las calles 224 y 242, 11,6 kilómetros de ciclorruta a ambos costados, así como seis puentes peatonales. La ejecución comenzó en la calle 245, en el costado oriental, y está respaldada por alianzas institucionales entre el gobierno distrital y el gobierno nacional, permitiendo superar trámites ambientales y normativos que mantuvieron estancado el proyecto durante años.

Un hito esencial en el avance de esta obra, según la Alcaldía Mayor, fue la obtención de la licencia ambiental por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) en agosto de 2026. Esta autorización habilitó la intervención de una zona ambientalmente sensible, específicamente la franja de conexión entre los humedales Torca y Guaymaral.

El Accesos Norte II es una Asociación Público-Privada (APP) impulsada por iniciativa pública y bajo ejecución de la Concesionaria Ruta Bogotá Norte S.A.S., con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) al frente de la supervisión. La inversión total asciende a 1,8 billones de pesos y contempla intervenciones en 17,9 kilómetros: 5,8 kilómetros en la autopista Norte, 4,9 en la carrera Séptima y 7,2 en la vía perimetral de Sopó. Los beneficios alcanzarán a más de siete millones de personas, cubriendo tanto Bogotá como municipios cercanos, entre ellos Chía, Cajicá, Tocancipá y Zipaquirá. El proyecto contempla, además, la construcción de una doble calzada en la carrera Séptima, entre las calles 201 y 245, y la modernización de la avenida perimetral de Sopó para convertirla en una vía bidireccional, facilitando la conectividad con la Concesión Perimetral de Oriente.

De acuerdo con el cronograma citado por la Alcaldía Mayor, la finalización de las obras está proyectada para 2031. Para lograrlo, el IDU lidera la coordinación interinstitucional necesaria para asegurar el desarrollo eficiente en el tramo correspondiente a la capital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las obras principales del proyecto de ampliación de la autopista Norte en Bogotá?

El proyecto incluye la ampliación de la autopista Norte a seis carriles por sentido, la incorporación de un carril exclusivo para TransMilenio, la construcción de ciclorrutas a ambos lados y la edificación de seis puentes peatonales. También se contempla la implementación de retornos a desnivel y la intervención en la carrera Séptima y la avenida perimetral de Sopó.

¿Qué obstáculos ambientales y normativos retrasaron la ampliación de la autopista Norte en Bogotá?

Según la Alcaldía Mayor, el proyecto estuvo frenado durante años debido al archivo de la licencia ambiental por falta de coordinación entre entidades. El avance definitivo fue posible tras obtener la autorización ambiental de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) en agosto de 2026, que permitió intervenir la franja de conexión entre los humedales Torca y Guaymaral.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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