Por: Portal Bogotá

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En el marco del programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe ha reforzado su apuesta por la prevención y preparación comunitaria frente a emergencias, convencida de que el conocimiento es clave a la hora de proteger la vida de sus habitantes. Según información difundida por la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, la entidad continúa liderando procesos de formación en gestión del riesgo. Estos espacios formativos suministran a la ciudadanía herramientas para que pueda responder eficazmente ante situaciones que amenacen su integridad o la de sus seres cercanos.

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Un ejemplo concreto de estas acciones es la reciente culminación de la formación de 53 brigadistas en la tercera edición de la Escuela Móvil de Gestión del Riesgo. De acuerdo con la información compartida por la Alcaldía, esta iniciativa nació con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta de la comunidad y fomentar una cultura de prevención en la localidad. La ceremonia de certificación de los nuevos brigadistas se realizó en la iglesia San Ignacio de Loyola, ubicada en el sector del Quiroga. En este evento participaron representantes de la Defensa Civil, quienes también formaron parte de este entorno de aprendizaje en torno a la atención de emergencias.

Durante su proceso formativo, los brigadistas adquirieron conocimientos esenciales en áreas como primeros auxilios, el manejo de extintores y distintas estrategias de gestión del riesgo. Así mismo, desarrollaron herramientas concretas para enfrentar situaciones críticas, como incendios, cortocircuitos, temblores y sismos. Según la Alcaldía, estos aprendizajes permiten a los participantes identificar posibles riesgos y saber cómo proceder de manera apropiada y segura ante diferentes escenarios de emergencia.

La institución resalta que la finalización de esta formación representa mucho más que la obtención de una certificación. Cada brigadista es una persona que decidió capacitarse para contribuir activamente con la seguridad de su entorno, dispuesta a tender la mano en los momentos de dificultad. En palabras de la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, la preparación de estos brigadistas robustecerá las capacidades comunitarias y fomentará la concienciación sobre la importancia de estar prevenidos y listos ante potenciales amenazas. De esta manera, la formación promovida por la Escuela Móvil de Gestión del Riesgo se convierte en un paso fundamental para avanzar hacia una localidad más solidaria, responsable y preparada para salvaguardar la vida colectiva.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo impacta la formación en gestión del riesgo a la comunidad de Rafael Uribe Uribe?

La información divulgada por la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe resalta que la formación en gestión del riesgo fortalece la capacidad de respuesta comunitaria, prepara a líderes para actuar en situaciones de emergencia y promueve una cultura de prevención en la localidad, ayudando así a proteger la vida y seguridad de sus habitantes.

¿Qué conocimientos adquieren los brigadistas certificados en la Escuela Móvil de Gestión del Riesgo?

De acuerdo con la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, los brigadistas certificados obtienen habilidades en primeros auxilios, manejo de extintores y gestión del riesgo, así como estrategias para actuar frente a incendios, cortocircuitos, temblores y sismos, lo que les permite afrontar distintos tipos de emergencias de forma segura.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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