Por: Portal Bogotá

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Un reciente operativo llevado a cabo por la Policía de Bogotá, junto con el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), terminó con la aprehensión de nueve perros de raza pinscher que permanecían en condiciones precarias en un presunto criadero ilegal ubicado en el barrio Mandalay, en la localidad de Kennedy. La intervención de las autoridades fue motivada por una denuncia ciudadana recibida sobre el aparente abandono de varios animales, así como el reporte del fallecimiento previo de uno de los perros, que habría sido retirado del lugar luego de sufrir un accidente.

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Según la información proporcionada por el IDPYBA, el equipo realizó evaluaciones médicas iniciales que permitieron identificar varias situaciones preocupantes. Ninguno de los perros contaba con registros de atención médica ni evidencia de vacunaciones. Además, dos de las caninas rescatadas estarían en estado de preñez. El grupo de animales presentaba movilidad limitada dentro del inmueble, lo que agravaba su estado de bienestar, y toda la zona donde se encontraban mostraba acumulación de heces, condiciones poco adecuadas de refugio y signos visibles de afectaciones a su salud.

Ante este panorama, el equipo veterinario del Instituto emitió un concepto desfavorable, lo que condujo a que la Policía efectuara la aprehensión material preventiva de los caninos. De acuerdo con las autoridades, los perros rescatados permanecen actualmente bajo el cuidado del IDPYBA, mientras se recopilan pruebas y documentos que serán entregados a la Inspección que adelanta el proceso en contra de los responsables del criadero.

El proceso ejemplifica el trabajo coordinado que viene desarrollando la Policía de Cuadrante en diferentes sectores de la capital, en favor de combatir la negligencia y el maltrato animal. Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para que reporten de manera oportuna cualquier caso sospechoso a través de canales oficiales como la línea de emergencias 123, el correo institucional del IDPYBA o de manera presencial en sus oficinas. Además, existe la opción de aportar pruebas audiovisuales mediante el sistema ‘Bogotá Te Escucha’, lo que agiliza el seguimiento de posibles actos de crueldad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el IDPYBA y cuál es su función en la protección animal en Bogotá?

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, conocido como IDPYBA, es la entidad encargada en Bogotá de velar por la salud y el bienestar de los animales domésticos. Su función incluye desarrollar operativos de rescate, gestionar la atención veterinaria de animales en riesgo y liderar procesos de investigación ante denuncias de maltrato, tal como ocurrió en el caso del criadero ilegal en Kennedy.

¿Cómo puede una persona denunciar casos de maltrato animal en Bogotá?

Para denunciar maltrato animal en Bogotá, usted puede comunicarse con la línea de emergencias 123, enviar un correo al IDPYBA o acudir de forma presencial a sus oficinas. Adicionalmente, el sistema ‘Bogotá Te Escucha’ permite adjuntar fotos o videos como evidencia, facilitando así la intervención de las autoridades para proteger a los animales afectados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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