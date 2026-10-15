Por: Portal Bogotá

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El viernes 23 de octubre de 2026, quienes se encuentren en Bogotá y busquen opciones culturales gratuitas tienen una cita imperdible. El Instituto Distrital de las Artes (Idartes), reconocido por impulsar la agenda cultural de la capital, invita a la función de la obra ‘Manual de supervivencia para perdedores emocionales’, una comedia que mezcla humor y análisis profundo sobre las relaciones humanas. El evento se desarrollará en el Centro Cultural Compartir Sumapaz La Pilona 10, ubicado en la calle 66A sur #18U-12, en Ciudad Bolívar, al sur de la ciudad, a partir de las 7:00 p. m., con entrada libre, de acuerdo con información publicada por Bogota.gov.co.

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La obra tiene como protagonista a Julián López ‘Almendrita’, quien inicia su travesía entre montañas, en búsqueda de un narrador erudito de las tradiciones. El relato escénico se adentra en el drama personal y colectivo, cuando Julián se topa con dos personajes que se refugian en una cueva ancestral, donde el escenario se transforma en el punto de encuentro para compartir historias sobre amores no correspondidos, sufrimientos y distintos modos de sobrellevar las pérdidas afectivas. La propuesta explora, a través de la comedia negra, la complejidad de los desencuentros emocionales y sugiere que la risa puede ser una herramienta poderosa para enfrentar las verdades dolorosas.

De acuerdo con los datos expuestos en Bogota.gov.co, el argumento se mueve entre la honestidad emocional y el humor afilado, desmenuzando las estructuras del amor, el dolor y la resiliencia con un tono clínico que, lejos de buscar consuelo simplista, invita a aceptar la complejidad de las heridas abiertas. Sin prometer respuestas sencillas, la obra permite al público reconocerse en las anécdotas de los personajes y abordar temas que habitualmente se evaden.

El Centro Cultural Compartir Sumapaz La Pilona 10 será el escenario de este encuentro artístico, reafirmando el compromiso de Idartes y del distrito con el acceso gratuito a la cultura para todos los habitantes, especialmente en localidades como Ciudad Bolívar. Este evento hace parte de la programación que busca acercar diferentes expresiones artísticas y promover espacios de encuentro ciudadano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde se presentará la obra 'Manual de supervivencia para perdedores emocionales' en Bogotá?

La presentación está programada para el Centro Cultural Compartir Sumapaz La Pilona 10, ubicado en la calle 66A sur #18U-12, en Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, según indica la información publicada por Bogota.gov.co.

¿De qué trata la comedia 'Manual de supervivencia para perdedores emocionales' presentada por Idartes?

‘Manual de supervivencia para perdedores emocionales’ aborda la experiencia del desamor y la resiliencia emocional a través del humor negro. Protagonizada por Julián López ‘Almendrita’, la obra narra su encuentro con dos hombres en una cueva, donde comparten relatos sobre el amor y el dolor. El espectáculo utiliza la comedia para explorar heridas emocionales y cuestionar las respuestas fáciles frente a los desencuentros afectivos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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