En medio de los avisos sobre la vivienda en Bogotá, exponen un nuevo macroproyecto entre calles 183 y 245 del norte de Bogotá que promete con transformar radicalmente el desarrollo urbanístico, ambiental y de movilidad de la capital colombiana durante las próximas tres décadas.

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El desarrollo urbano del norte de Bogotá avanza con la consolidación de Lagos de Torca, una nueva centralidad de 1.803 hectáreas ubicada entre las calles 183 y 245, desde la carrera Séptima hasta la prolongación de la Avenida Boyacá.

El proyecto contempla más de 130.000 viviendas durante los próximos 30 años, además de nueva infraestructura vial, ambiental, recreativa y de espacio público.

La dimensión de Lagos de Torca permite entender la escala del crecimiento proyectado para este sector de la ciudad.

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Una vez consolidado, albergará una población comparable con la de algunas de las principales localidades de Bogotá, en un desarrollo que busca articular el crecimiento residencial con nuevas vías, espacio público, equipamientos y conectividad ambiental.

Uno de los componentes centrales del proyecto será su estructura ambiental.

El desarrollo prioriza la protección de los humedales de Torca y Guaymaral y sus quebradas asociadas, la reforestación de más de 95.000 árboles y la consolidación del Parque Metropolitano Guaymaral con una extensión de 75 hectáreas.

En términos de movilidad y espacio público, la zona contará con 36 kilómetros de vías principales, 40 kilómetros lineales de ciclovías y alamedas peatonales integradas.

La financiación de las obras de acceso y servicios públicos complementarios se estructura mediante un fideicomiso donde las constructoras participantes aportan recursos a través de cargas urbanísticas, entre las que se encuentra Constructora Capital, que lidera la transformación en esta zona de la ciudad a través de una nueva ciudadela.

En el marco de este histórico desarrollo, Constructora Capital participa activamente en el Plan Parcial El Rosario, terreno en el cual nacerá Ciudadela Essenza, un desarrollo integral compuesto por 5.200 viviendas en segmentos de Vivienda de Interés Social (VIS) y No VIS que se proyecta construir en los próximos 10 años.

Ubicada estratégicamente entre la calle 183 y la calle 245, desde la ampliación de la Av. Boyacá hasta la carrera Séptima, Ciudadela Essenza estará conformada por 8 proyectos de vivienda (Vita, Montelo, Alborí, Fiore, Génesi, Fontana, Riviera y una manzana mixta de comercio y vivienda).

Su ubicación permitirá conexión con la Troncal TransMilenio de la Autopista Norte, rutas del SITP y el futuro Regiotram del Norte (estación Calle 184, proyectada para 2034).

Entre sus características destacadas, la ciudadela contará con 28.900 metros cuadrados de parques y alamedas peatonales integradas en su infraestructura verde, además de 3.000 metros cuadrados de zonas deportivas y recreativas que incluyen cancha de tenis, cancha múltiple (para hockey, patinaje, balonmano y futsal), cancha de fútbol, gimnasio biosaludable, juegos infantiles y plazoletas.

En materia de movilidad activa y preservación, dispondrá de 1.500 metros lineales de ciclovías y 23.000 metros cuadrados de Zonas de Manejo y Preservación Ambiental (ZMPA) que acompañarán el canal Torca.

Asimismo, como parte del Plan Parcial, se destinarán 3,2 hectáreas al establecimiento de un hospital de escala metropolitana, además de contemplar equipamientos comunitarios como centros educativos, espacios deportivos y servicios urbanos básicos.

“Lagos de Torca y Ciudadela Essenza reflejan nuestro propósito de diseñar para prosperar y elevar la calidad de vida de los bogotanos. En Constructora Capital demostramos que el desarrollo urbano sostenible es posible cuando se combinan vivienda de alta calidad, respeto por los ecosistemas y equipamientos públicos generosos que generan valor patrimonial y empleo para las familias”, destacó Pablo Echeverri, presidente de Constructora Capital.

Con el desarrollo progresivo de Lagos de Torca y de proyectos como Ciudadela Essenza, el norte de Bogotá continuará incorporando nueva vivienda, infraestructura, espacio público y equipamientos, en una transformación que contribuirá al dinamismo económico de la zona, la atracción de nuevas inversiones y la generación de oportunidades de empleo, bajo una visión de crecimiento que busca integrar desarrollo urbano, sostenibilidad y calidad de vida.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.