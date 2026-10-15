Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

El pronóstico del clima para Bogotá en la jornada del viernes 16 de octubre de 2026 es una herramienta clave para que usted anticipe sus planes y esté prevenido ante cualquier variación meteorológica. Según información del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), durante la madrugada se espera en la ciudad un cielo parcialmente cubierto, donde el tiempo seco será el predominante. La temperatura mínima estimada por las autoridades para este día es de 10°C, un dato relevante para quienes inician actividades en las primeras horas de la mañana y deben alistarse frente al frío característico de la capital colombiana.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con recomendaciones oficiales, es importante consultar el clima antes de programar los desplazamientos, pues contar con información actualizada puede ayudar a evitar contratiempos por lluvias o cambios de temperatura. El monitoreo en tiempo real es posible gracias al trabajo conjunto de entidades públicas y sistemas especializados, como el Sistema Alerta Bogotá (SAB). Esta plataforma ofrece datos sobre el pronóstico, la probabilidad de lluvias, rango de temperaturas y condiciones climáticas a lo largo del día, facilitando así la toma de decisiones informadas.

Para saber si lloverá en un punto específico de Bogotá, la ciudad ha desarrollado un paso a paso sencillo. Usted puede ingresar desde cualquier dispositivo a mapas.bogota.gov.co, seleccionar el ícono de mapa y ubicarse en “Tipos de mapa”, donde encontrará la opción “Otros mapas”. Al elegir la alternativa “Lluvias”, basta con digitar la dirección de interés y seleccionar en el buscador la ubicación deseada. De inmediato, aparecerá en el mapa si en ese sitio hay precipitaciones detectadas o no, lo que agiliza la planeación de actividades y desplazamientos sin exponerse a sorpresas meteorológicas.

El SAB es la principal herramienta digital para consulta de pronóstico del tiempo tanto en el Distrito Capital como en sus alrededores. Gracias a este sistema de alerta, los bogotanos y visitantes pueden consultar en tiempo real el radar meteorológico, así como las condiciones generales del clima antes de salir de casa o durante su tránsito por la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se puede consultar el pronóstico de lluvias en Bogotá?

Para consultar el pronóstico de lluvias en Bogotá, usted debe acceder a mapas.bogota.gov.co, elegir la opción “Otros mapas” y luego seleccionar la alternativa “Lluvias”. Ingrese la dirección del lugar de interés en el buscador y el sistema le mostrará el estado climática en ese punto en tiempo real, permitiendo así programar actividades en la ciudad sin mayor contratiempo.

¿Qué información brinda el Sistema Alerta Bogotá sobre el estado del clima?

El Sistema Alerta Bogotá (SAB) proporciona datos sobre la probabilidad de lluvias, las temperaturas máxima y mínima esperadas, y el estado general del clima en Bogotá. Esto le permite a usted tomar decisiones informadas respecto a sus desplazamientos y actividades cotidianas, anticipándose a cambios meteorológicos inesperados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z