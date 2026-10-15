Por: Portal Bogotá

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La comunidad de El Recodo, ubicada en la localidad de Fontibón en Bogotá, celebra la reactivación del paradero situado en la carrera 123 con calle 13D, en el sentido sur-norte. Este punto de parada, solicitado durante mucho tiempo por quienes habitan y transitan el sector, vuelve a operar para beneficio de todos los usuarios del transporte público que habían expresado la necesidad de su reapertura. Así lo destacan tanto habitantes del barrio como las autoridades responsables de la movilidad en la ciudad.

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Según información compartida por TransMilenio a través de la red social X, la reactivación del paradero responde a una gestión adelantada entre la empresa y la comunidad. Eulalia Melgarejo, habitante de El Recodo, afirmó: "Fue un logro de la comunidad de acá que tanto nos sentíamos afectados, ahorita la gente está muy contenta". Este sentir lo comparte también Miriam Carrillo, usuaria del Sistema de Transporte Público, quien manifestó: "La verdad sí, me parece un mejoramiento para nosotros los habitantes del Recodo". Estas voces reflejan el impacto positivo que tiene la reapertura del paradero en la cotidianidad de quienes viven en el sector.

En este punto estratégico de Fontibón, retomaron operaciones cinco rutas del sistema TransMiZonal, las cuales mantendrán sus recorridos habituales. Las rutas que vuelven a prestar servicio en el paradero son: A332, B303, C323, L304 y L307, de acuerdo con la publicación oficial de TransMilenio. Esto significa un acceso más ágil y efectivo al sistema, así como mejores alternativas para los transbordos y movilidad local en esta zona de Bogotá.

TransMilenio enfatizó en redes sociales que el trabajo conjunto con la comunidad es clave para avanzar en soluciones que mejoren la calidad de vida de los usuarios. La empresa reiteró que su labor se centra en optimizar los tiempos de viaje y las opciones de ruta, siempre tomando en cuenta las necesidades locales. La recuperación de este paradero representa para los vecinos de El Recodo no solo un avance funcional, sino también un reconocimiento a la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre el transporte público.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles rutas de TransMiZonal prestan servicio en el paradero de El Recodo, en Fontibón?

De acuerdo con información publicada por TransMilenio, en el paradero reactivado de la carrera 123 con calle 13D, en el barrio El Recodo de Fontibón, prestan servicio las rutas A332, B303, C323, L304 y L307. Estas mantienen sus recorridos habituales, ofreciendo alternativas de movilidad a los usuarios de este sector.

¿Cómo beneficia la reactivación del paradero de El Recodo a los habitantes de Fontibón?

Habitantes y usuarios del Sistema de Transporte Público en Fontibón expresaron que la reapertura del paradero en El Recodo representa una mejora significativa en la movilidad local. De acuerdo con testimonios citados por TransMilenio, la comunidad se beneficia con mejores tiempos de viaje, mayor facilidad para hacer transbordos y acceso directo a rutas importantes del sistema, contribuyendo así a elevar su calidad de vida diaria.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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