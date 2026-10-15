Por: El Espectador

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Las familias residentes en Suba, una de las localidades más pobladas de Bogotá, cuentan ahora con una alternativa innovadora para la educación de sus hijos pequeños. Según la información entregada por la Alcaldía de Bogotá, la nueva sede de primera infancia del colegio Bilbao ya está disponible en el sector de Fontanar del Río, con capacidad para recibir a 240 niños y niñas de entre tres y cinco años. Esta infraestructura proporcionará educación gratuita, alimentación escolar y espacios creados para promover el desarrollo integral en los primeros años de vida.

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La inauguración oficial de la sede tuvo lugar el miércoles 14 de octubre, acto encabezado por el alcalde Carlos Fernando Galán junto a la secretaria de Educación, Julia Rubiano. De acuerdo con las declaraciones de Galán y datos de la Alcaldía, el Distrito destinó $16.363 millones a la construcción y dotación del espacio, reafirmando su compromiso de ampliar la cobertura de la educación inicial en la capital. El alcalde resaltó que se trata de un colegio con instalaciones modernas, equipos de alta calidad, paneles solares y un sistema para el reúso de aguas lluvias, alineado con criterios de sostenibilidad.

El colegio Bilbao para primera infancia cuenta con 12 aulas diseñadas especialmente para el aprendizaje temprano, áreas para actividades pedagógicas, zonas lúdicas pensadas para la exploración y un comedor escolar equipado adecuadamente. Destaca también la cocina instalada para ofrecer alimentación saludable, estrategia que contribuye al bienestar de los niños y niñas. Además de la infraestructura y la dotación tecnológica y sostenible, el modelo pedagógico implementado prioriza el juego, las artes, la literatura y la exploración del entorno, buscando que los menores desarrollen habilidades de manera acorde a su etapa de desarrollo.

La secretaria de Educación, Julia Rubiano, enfatizó en que la apuesta es ofrecer una atención integral, apoyada en maestras capacitadas que planean experiencias pedagógicas significativas para los pequeños. Según lo comunicado por la Secretaría de Educación, el colegio aplicará la estrategia de Aprendizajes y Desarrollos Priorizados (ADP), herramienta que ayuda a los docentes a planificar y monitorear el progreso de cada estudiante, facilitando así la transición hacia la educación básica.

La entrega de la sede representa una oportunidad relevante para las familias de Fontanar del Río y otros sectores de Suba. Como invitó el alcalde Galán, los padres y cuidadores interesados pueden consultar la disponibilidad de cupos e inscribir a sus hijos mediante la plataforma oficial De la Mano Contigo, donde se concentra toda la oferta pública en educación inicial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo inscribir a un niño en el nuevo colegio Bilbao para primera infancia en Suba?

Para inscribir a un niño en el colegio Bilbao, los padres, madres o cuidadores pueden revisar la disponibilidad de cupos durante todo el año a través de la plataforma oficial De la Mano Contigo, según información de la Secretaría de Educación. Allí se encuentran los servicios ofrecidos, los requisitos de atención y los canales habilitados para acceder a los cupos gratuitos.

¿Qué significa la estrategia de Aprendizajes y Desarrollos Priorizados (ADP) implementada en la sede?

La estrategia de Aprendizajes y Desarrollos Priorizados (ADP), según la Secretaría de Educación, es una herramienta pedagógica diseñada para que los docentes planifiquen actividades educativas y monitoreen los logros de cada niño o niña. Su objetivo es adaptar el aprendizaje a los ritmos de la primera infancia y facilitar el paso a la educación básica.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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