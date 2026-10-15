Por: Noticiero 90 minutos

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El regreso de Don Omar a Colombia ha sido confirmado de manera oficial, lo que marca un hito esperado por miles de fanáticos en el país. William Omar Landrón, nombre real del artista, anunció personalmente en una transmisión en vivo desde sus redes sociales oficiales, realizada el miércoles 14 de octubre, que Bogotá, Medellín y Cali serán las tres ciudades escogidas para lo que será la etapa suramericana de su gira mundial, llamada The Last King World Tour. Así lo confirman los reportes de 90 Minutos, que se basan íntegramente en las declaraciones del propio cantante puertorriqueño de 48 años.

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La emoción crece especialmente en Medellín, ciudad que recibió a Don Omar por última vez el 12 de agosto de 2022. En esa ocasión, el intérprete se presentó en el estadio Atanasio Girardot en el marco de la Feria de las Flores, logrando un éxito destacado. Debido a la positiva experiencia y el interés de la industria local, todo apunta a que el Atanasio Girardot volverá a ser el punto de encuentro para los seguidores en 2027, aunque la confirmación definitiva del lugar se hará más adelante.

En Bogotá, el regreso de Don Omar es aún más esperado. El artista no se presenta en esta ciudad desde el 28 de abril de 2018, fecha en que compartió escenario en el Centro de Eventos Autopista Norte junto a Tego Calderón y J Álvarez. Ahora, para la nueva visita en 2027, el estadio Nemesio Camacho El Campín se proyecta como el espacio con la infraestructura adecuada para la producción que rodeará este tour.

Por su parte, Cali aguarda el reencuentro con Don Omar después de casi una década. El último show del puertorriqueño allí fue el 29 de diciembre de 2018, durante la Feria de Cali. Ante la expectativa generada, el estadio Pascual Guerrero aparece como la posible sede del concierto, y el propio artista dejó abierta la puerta a la posibilidad de múltiples fechas por ciudad, en respuesta a la demanda del público.

Durante su anuncio, Don Omar detalló que toda la información relacionada con la preventa de boletas, plataformas de suscripción y el calendario completo de la gira se revelará a partir de noviembre de 2026, según 90 Minutos. Hasta el momento, los detalles logísticos y fechas exactas se mantienen pendientes de confirmación, lo cual mantiene a la audiencia en expectativa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo será la preventa de boletas para la gira de Don Omar en Colombia en 2027?

De acuerdo con las declaraciones oficiales de Don Omar recogidas por 90 Minutos, la información sobre la preventa de boletas, así como la apertura de plataformas y el calendario definitivo, se dará a conocer a partir de noviembre de 2026. Antes de esa fecha, no habrá detalles concretos sobre la adquisición de entradas.

¿Qué escenarios acogerán los conciertos de Don Omar en Bogotá, Medellín y Cali en 2027?

Según los datos divulgados por 90 Minutos con base en las declaraciones del propio Don Omar, los escenarios que se perfilan para su gira en 2027 son el estadio Atanasio Girardot en Medellín, el estadio Nemesio Camacho El Campín en Bogotá y el estadio Olímpico Pascual Guerrero en Cali. Sin embargo, la confirmación definitiva de estos lugares se espera cuando el artista anuncie el calendario oficial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.