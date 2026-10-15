Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Las fuertes lluvias registradas la noche del miércoles 14 de octubre provocaron serias afectaciones en el municipio de Soacha. De acuerdo con los reportes oficiales citados por medios locales, los aguaceros desencadenaron inundaciones que interrumpieron la movilidad, principalmente en la Autopista Sur, un corredor clave para quienes viajan hacia Bogotá. Las consecuencias de la emergencia se sintieron inmediatamente: una persona falleció tras ser atendida en el Hospital Cardiovascular, a donde fue trasladada en ambulancia, y otras dos recibieron atención médica por hechos relacionados con la situación. Estos datos fueron confirmados por el propio alcalde de Soacha, Julián Sánchez, quien además expresó sus condolencias a los familiares de la víctima.

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La emergencia no solo impactó a los residentes locales, sino también a los viajeros provenientes del Tolima que transitan hacia la capital, ya que la Autopista Sur es una de las principales vías de acceso a Bogotá. Durante el episodio, varios vehículos quedaron atrapados en medio del agua, afectando especialmente a motociclistas y ciclistas, según lo informado para el sector de Terreros. Esta circunstancia generó angustia entre los conductores y pasajeros, quienes se vieron forzados a esperar la intervención de las autoridades y los organismos de rescate.

Ante la gravedad de las inundaciones, TransMilenio, el sistema de transporte masivo de la capital, anunció el cierre preventivo de la estación San Mateo en sentido occidente-oriente, junto con la suspensión temporal de la ruta circular San Mateo. Estos cierres dificultaron aún más la movilidad en el corredor y generaron congestiones en ambos sentidos de la Autopista Sur, impactando el acceso y salida de Soacha. Frente a esta situación, las autoridades de tránsito recomendaron a los conductores tomar rutas alternas, como la avenida Centenario, dependiendo de las condiciones y los reportes actualizados.

En medio de la emergencia, la recomendación principal para los viajeros, especialmente quienes salen desde Tolima con destino a Bogotá, es consultar siempre los reportes oficiales de tránsito antes de emprender el viaje. Las condiciones en el corredor pueden variar rápidamente mientras se desarrollan las labores de atención y normalización. Según las fuentes citadas, mantenerse informado es clave para evitar contratiempos y garantizar la seguridad en la vía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué rutas alternas se recomendaron tras las inundaciones en Soacha?

Según los reportes de las autoridades citados en el texto, se sugirió a los conductores que consideraran la avenida Centenario como alternativa ante las dificultades de movilidad en la Autopista Sur, especialmente mientras se atendían las afectaciones y se restablecía el tránsito habitual.

¿Por qué es importante consultar reportes oficiales de tránsito antes de viajar entre Tolima y Bogotá?

En casos de emergencias como las inundaciones ocurridas en Soacha, consultar los reportes oficiales de tránsito permite a los conductores saber el estado real de las vías, identificar cierres o restricciones y escoger rutas más seguras, reduciendo así riesgos y retrasos durante el viaje.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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