Por: Portal Bogotá

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Bogotá fue reconocida internacionalmente en América y el Caribe al posicionarse en el puesto 15 de los mejores destinos de compras de la región para el año 2026. Así lo reportó la plataforma internacional Travel And Tour World, que incluyó a la capital colombiana en un listado selecto de 30 ciudades, destacando su proyección turística y comercial. Esta clasificación de Bogotá supera a otras localidades ampliamente reconocidas en el mundo del turismo, como Cancún, Orlando, Río de Janeiro, Lima y Cartagena. Entretanto, los primeros lugares del listado corresponden a ciudades como Nueva York, Toronto, São Paulo, Ciudad de México y Buenos Aires, según la misma publicación.

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De acuerdo con Travel And Tour World, Bogotá se destaca por ofrecer a quienes la visitan una experiencia de compras en la que se reflejan la creatividad, identidad y talento local. Los visitantes tienen la oportunidad de explorar productos que evidencian la gran diversidad cultural de la ciudad. Entre los principales atractivos figuran artículos de cuero de alta calidad, propuestas de moda independiente, joyería especializada en esmeraldas colombianas, piezas artesanales confeccionadas por expertos locales y café de origen, que es parte fundamental de la identidad nacional.

La oferta comercial de Bogotá se enriquece especialmente en sectores emblemáticos como la Zona T, la Zona Rosa y Usaquén. Estos barrios son conocidos por su amplia variedad de boutiques, centros comerciales, mercados de artesanía y comercios independientes. La diversidad de estos escenarios brinda a los turistas y residentes múltiples opciones para disfrutar de la moda, la cultura y el diseño local, convirtiéndose en puntos clave dentro de la oferta turística de la capital.

Este reconocimiento de Travel And Tour World contribuye a fortalecer el posicionamiento de Bogotá como un destino atractivo para quienes buscan experiencias que integran comercio, cultura y diseño. Además, evidencia el potencial de la ciudad para cautivar a visitantes con intereses y gustos diversos, consolidándola como una alternativa relevante en el panorama turístico de América y el Caribe.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Bogotá fue elegida como uno de los mejores destinos de compras en América?

De acuerdo con Travel And Tour World, Bogotá fue seleccionada por su creatividad, identidad y talento local reflejados en productos como cuero, moda independiente, joyería especializada en esmeraldas, piezas artesanales y café de origen. Además, su variada oferta en sectores como la Zona T, la Zona Rosa y Usaquén contribuyó a este reconocimiento.

¿Qué atractivos de compras ofrece Bogotá para turistas en 2026?

Según la publicación de Travel And Tour World, entre los principales atractivos se encuentran los artículos de cuero, la moda independiente, joyería de esmeraldas colombianas, artesanías y café de origen. Adicionalmente, barrios como la Zona T, Zona Rosa y Usaquén ofrecen boutiques, mercados artesanales y comercios independientes que complementan la experiencia de compras y turismo.

¿Dónde queda el puente de cristal y el letrero más grande de Colombia?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En Manizales, el nuevo puente de cristal del Bulevar de Chipre se roba todas las miradas. Una obra moderna que conecta arte, turismo y sostenibilidad, con vistas de 360° al Eje Cafetero. Diseñado con pisos transparentes y zonas culturales, este espacio marca un nuevo comienzo para la ciudad, impulsando su economía y atrayendo viajeros de todo el país. También, y a solo unas horas de Bogotá, otro rincón conquista a los turistas: el pueblo con el letrero más grande de Colombia, famoso por su imponente “Cascada del Amor” en Macanal (Boyacá).