Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Bogotá se alistó para celebrar por todo lo alto los 30 años del festival Rock al Parque, uno de los eventos de música en vivo más importantes de la capital. Según información de Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, se esperaba la asistencia de cerca de 300.000 personas, por lo que las autoridades pusieron en marcha un plan operativo especial enfocado en preservar las condiciones del espacio público antes, durante y después del festival.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con el reporte de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), la estrategia contó con la colaboración de los principales operadores de aseo LIME y Bogotá Limpia. Estos actores trabajaron de manera coordinada para asegurar la limpieza del Parque Metropolitano Simón Bolívar y la calle 63, principales escenarios donde tuvo lugar la programación.

Las actividades incluyeron, especialmente, jornadas nocturnas de barrido durante los días sábado, domingo y lunes, justo después del cierre de los conciertos. Personal operativo de Bogotá Limpia realizó tareas para retirar tanto los residuos como los elementos abandonados en el espacio público, labor que fue fundamental para restablecer la limpieza en las zonas de mayor congregación de asistentes. Así lo confirmaron fuentes de la UAESP citadas por Bogotá, mi Ciudad, mi Casa.

Además, estas medidas fueron acompañadas por iniciativas para incentivar el manejo adecuado de los residuos. La Subdirección de Aprovechamiento de la UAESP coordinó con recicladores de oficio, permitiendo la recuperación de material aprovechable generado durante el evento. Según la misma entidad, otra acción significativa fue la entrega de más de 300 bolsas negras a los vendedores informales ubicados en el área del festival, apoyo orientado a fortalecer el manejo responsable de la basura producida por quienes comercializaban alimentos y bebidas.

Como complemento, la UAESP tuvo participación activa en el Puesto de Mando Unificado (PMU), donde verificó aspectos relacionados con el alumbrado público y realizó reportes sobre la presencia de escombros y llantas en el sector, con el fin de garantizar un ambiente ordenado y seguro. Todas estas acciones evidencian el esfuerzo articulado de diferentes entidades y operadores por mantener el cuidado del espacio público y la experiencia de los asistentes durante los tres días de celebración.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue la recolección y limpieza durante Rock al Parque 30 años?

Durante la celebración de los 30 años de Rock al Parque, la UAESP anunció junto con LIME y Bogotá Limpia la implementación de jornadas nocturnas de barrido al finalizar cada jornada de conciertos. Los operarios trabajaron principalmente en el Parque Metropolitano Simón Bolívar y la calle 63, retirando residuos y restaurando las condiciones de limpieza en las zonas con mayor flujo de público.

¿Qué acciones se tomaron para el manejo de residuos en Rock al Parque?

Según la Subdirección de Aprovechamiento de la UAESP, una de las principales estrategias fue trabajar con recicladores de oficio para recuperar el material aprovechable que se encontraba en el espacio público. Además, se entregaron más de 300 bolsas negras a vendedores informales para facilitar la disposición adecuada de residuos durante todo el evento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z