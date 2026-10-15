Por: Portal Bogotá

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Del 17 al 24 de octubre se celebrará en Bogotá la Semana Distrital de la Participación 2026, bajo el lema “Escenarios y mecanismos de participación”, una iniciativa que busca reconocer el poder de las voces ciudadanas y fortalecer la participación desde los barrios y localidades. De acuerdo con el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC), entidad que lidera esta programación en articulación con las alcaldías locales y las entidades del gabinete de la Alcaldía Mayor de Bogotá, cerca de mil actividades movilizarán a la ciudadanía durante estos días.

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La programación está pensada para reunir diferentes sectores sociales: lideresas y líderes comunales, jóvenes, organizaciones, colectivos, medios comunitarios y la población en general. El objetivo es que todas las personas conozcan y aprovechen los espacios disponibles para expresar sus ideas e incidir en las decisiones públicas, integrando componentes de cultura, recreación, formación y diálogo. Según IDPAC, cada encuentro representa la oportunidad de compartir saberes, visibilizar iniciativas y construir colectivamente una Bogotá más incluyente y participativa.

La inauguración, el 17 de octubre, contará con dos encuentros destacados. Por un lado, el Congreso Distrital Comunal, que espera reunir a cerca de 600 lideresas y líderes de las Juntas de Acción Comunal de la ciudad, reconocidos por su papel en la organización de los territorios y el fortalecimiento del tejido social. Por otro, el Festival Cultural de Juventud busca posicionar a las juventudes como protagonistas del cambio en sus comunidades, a través de la cultura y el arte, promoviendo nuevos escenarios de organización y expresión juvenil.

En el marco de la agenda, el 23 y 24 de octubre se realizará el Festival Sabores y Saberes, evento con el que las localidades compartirán su diversidad cultural, sus costumbres gastronómicas y experiencias de participación, resaltando el papel de la identidad y la memoria en la construcción de ciudadanía. Así, la participación también se expresa en lo cotidiano y en el intercambio de los saberes transmitidos entre generaciones.

Además, el Grupo Summa Internacional, en alianza con el Distrito, la Secretaría Distrital de Gobierno y el IDPAC, ofrecerá 500 becas al mérito para formación internacional, ampliando el acceso a educación de calidad para integrantes de organizaciones sociales, juntas y medios comunitarios.

De acuerdo con María Ximena Morales Trujillo, directora del IDPAC, el propósito es acercar la Administración Distrital a la ciudadanía y reforzar el compromiso para que las comunidades tengan voz e incidencia en las decisiones que transforman la ciudad. La invitación es a que familias, juventudes y liderazgos comunales se sumen a la programación cultural, pedagógica y recreativa prevista en todas las localidades de la capital.

Puede consultar la programación completa en www.participacionbogota.gov.co

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles serán las actividades principales de la Semana Distrital de la Participación 2026 en Bogotá?

Durante la Semana Distrital de la Participación 2026, destacan el Congreso Distrital Comunal y el Festival Cultural de Juventud el 17 de octubre, así como el Festival Sabores y Saberes el 23 y 24 de octubre. Estas actividades están enfocadas en el liderazgo comunitario, la participación juvenil y la promoción de la diversidad cultural, ofreciendo múltiples espacios para el intercambio, la formación y el reconocimiento de iniciativas ciudadanas.

¿Qué es el IDPAC y cuál es su papel en la organización de la Semana Distrital de la Participación?

El Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC) es la entidad encargada de fortalecer los espacios y mecanismos para la participación ciudadana en Bogotá. IDPAC lidera la organización de la Semana Distrital de la Participación, articulando acciones entre las alcaldías locales y las entidades del gabinete distrital, para garantizar que la ciudadanía pueda incidir activamente en la vida pública de la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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