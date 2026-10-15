Un presunto caso de abuso policial ocurrido el domingo 11 de octubre en la localidad de Fontibón, en Bogotá, fue denunciado por la senadora del Pacto Histórico Esmeralda Hernández a través de sus redes sociales. Según la congresista, el procedimiento terminó con Ronald Salamanca detenido, uno de los perros que lo acompañaban herido y el otro desaparecido.

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La funcionaria cuestionó la actuación de los uniformados y pidió explicaciones sobre las circunstancias en las que se produjo la detención. Hasta el momento, con la información disponible, no se conocen los motivos que llevaron a las autoridades a intervenir ni se han esclarecido las condiciones en las que ocurrieron los hechos.

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Video muestra forcejeo entre policías y el joven

Las imágenes compartidas por la senadora registran a un hombre que sostiene con una correa roja a dos perros pequeños, uno negro y otro café. En la grabación se observa a un uniformado empujándolo, mientras una mujer que presencia la escena reclama: “Él no está haciendo nada”.

Segundos después, otra policía intenta retirarles los animales al ciudadano. Salamanca se resiste y ambos uniformados lo sujetan de los brazos, en medio de un forcejeo durante el cual se escucha el llanto de uno de los caninos.

En la grabación, el joven pide ayuda mientras la persona que registra los hechos logra tomar al perro café. Sin embargo, el otro animal se suelta de la correa y desaparece de la escena.

“Se le perdió el perro al muchacho”, expresa la mujer que graba, quien también insiste en que Salamanca no es un delincuente.

La ciudadana continúa registrando lo ocurrido y, en otro momento del video, asegura que al joven le habrían pegado con una pistola. Esta afirmación corresponde al testimonio de la persona que grabó las imágenes y no constituye, por sí sola, una confirmación de lo sucedido.

🚨 ¡Denuncia pública! Ni los animales se salvan del abuso policial. Este aberrante caso ocurrió en Fontibón, donde, según la denuncia, un procedimiento policial dejó a un perrito lesionado y a otro desaparecido. El joven Ronald Salamanca sigue detenido y las autoridades aún no se pronuncian sobre este grave hecho. ¿Era necesario usar la fuerza contra un ciudadano que solo estaba a cargo de sus perros? Vivimos en una ciudad desbordada por la inseguridad, mientras se denuncian abusos policiales contra ciudadanos y animales. ¡Exigimos respuestas! — Esmeralda Hernández (@EsmeHernandezSi) October 14, 2026

De acuerdo con la denuncia de Esmeralda Hernández, uno de los perros resultó herido y fue entregado al personal de protección animal durante la madrugada del lunes 12 de octubre.

El paradero del segundo canino continúa siendo una de las principales preocupaciones alrededor del caso. En las imágenes difundidas se observa cómo el animal se suelta durante el procedimiento, mientras la mujer que graba reclama a los uniformados por lo ocurrido con las mascotas.

La senadora también cuestionó que, según su versión, no se habría aplicado un procedimiento para garantizar la protección de los dos animales durante la intervención policial.

Después del forcejeo, las grabaciones muestran el traslado de Salamanca a un Comando de Atención Inmediata (CAI). En ese momento, el joven aparece rodeado por varios policías.

Mientras los uniformados lo ingresan al vehículo institucional, la mujer que documenta el procedimiento reclama por el trato que recibe y pregunta qué ocurrió con el perro que desapareció. En la grabación se escucha cómo el ciudadano es ingresado por la fuerza al carro, cuya puerta se cierra de golpe.

Hernández señaló, además, que el joven habría sido detenido sin que le explicaran las razones de la medida ni le leyeran sus derechos. También aseguró que, durante el procedimiento, no estuvieron presentes representantes de la Defensoría del Pueblo ni delegados del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA).

Estas presuntas irregularidades hacen parte de los señalamientos formulados por la congresista y requieren aclaración por parte de las autoridades competentes.

Tras divulgar el caso, Esmeralda Hernández exigió respuestas sobre la actuación policial y las circunstancias que rodearon la detención de Salamanca.

Por ahora, la información suministrada no permite establecer qué originó la intervención, cuáles fueron los argumentos de los uniformados ni si existe una investigación formal por las presuntas agresiones denunciadas.

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También está pendiente esclarecer lo ocurrido con el perro que continúa desaparecido y conocer el estado del animal que, según la congresista, fue entregado al personal de protección animal.

El caso pone sobre la mesa varios interrogantes sobre el procedimiento policial, el trato que habría recibido el ciudadano y las medidas adoptadas para proteger a los animales durante la intervención.

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