La música popular colombiana perdió a uno de los músicos que acompañó durante años al cantante Uriel Henao. Se trata de José Ángel Plata Medina, conocido como ‘Chanet’ Plata, quien murió el martes 13 de octubre en un accidente de tránsito en Bogotá, mientras la agrupación con la que trabajaba se encontraba de gira.

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El propio Uriel Henao, quien compartió en sus redes sociales un mensaje de despedida para su compañero. En la publicación, el cantante recordó que habían coincidido en una presentación apenas la noche anterior al siniestro, un detalle que marcó sus palabras de despedida.

Dicho accidente ocurrió en la avenida Centenario, conocida como calle 13, en la localidad de Fontibón, al occidente de la capital. Según los reportes divulgados por medios nacionales, el músico se movilizaba a pie cuando se presentó el siniestro, en el que estuvo involucrado un tractocamión. Las circunstancias exactas deberán ser establecidas por las autoridades.

¿Qué se sabe del accidente en el que murió ‘Chanet’ Plata?

El siniestro vial se registró durante la tarde del martes en uno de los corredores de conexión de Bogotá. La emergencia requirió la presencia de las autoridades de tránsito, que atendieron el caso y adelantaron los procedimientos correspondientes en el lugar.

La muerte del músico ocurrió mientras él y sus compañeros cumplían compromisos artísticos. Su fallecimiento sorprendió a quienes conocían su trabajo, especialmente porque, según el mensaje de Henao, ambos habían compartido escenario pocas horas antes.

Por ahora, las circunstancias del accidente continúan sujetas a las verificaciones de las autoridades, que deberán esclarecer cómo ocurrió el hecho.

¿Quién era José Ángel Plata Medina, conocido como ‘Chanet’ Plata?

José Ángel Plata Medina tenía 48 años y era oriundo de Betulia, Santander. Durante su trayectoria se dedicó a la música popular y norteña, y alcanzó reconocimiento entre los seguidores del género por su trabajo como acordeonero.

Uno de los vínculos profesionales más importantes de su carrera fue el que construyó con Uriel Henao, a quien acompañó durante varios años en presentaciones y recorridos musicales. También hacía parte de una familia vinculada al arte y compartía proyectos con sus hermanos en la agrupación Hermanos Plata.

Su labor como músico lo llevó a recorrer escenarios junto al intérprete de corridos prohibidos y a consolidar una relación profesional que, con el paso del tiempo, también estuvo marcada por la cercanía personal.

El mensaje con el que Uriel Henao despidió a su compañero

Tras conocerse la muerte de su acordeonero, Uriel Henao expresó su tristeza en redes sociales y recordó los años de trabajo que compartieron. En su publicación, destacó el acompañamiento que recibió de Plata durante sus presentaciones y evocó el último concierto que hicieron juntos.

“Amigo, mi acordeonero de tantos años, gracias por cada momento vivido, por acompañarme en mis shows hasta el último momento de tu vida. Anoche estábamos en tarima y hoy ya no estás en este mundo”, escribió el cantante.

Henao cerró su mensaje con otras palabras de despedida: “Gracias, mi amigo, por todo. Dios te reciba en su reino. Descansa en paz, ‘Chane’”.

La publicación provocó muestras de solidaridad de seguidores y personas cercanas a la agrupación. Para quienes conocieron su trabajo, la pérdida de ‘Chanet’ Plata deja el recuerdo de un músico que dedicó buena parte de su vida a acompañar artistas y compartir su talento en los escenarios.