Piero mantuvo su vínculo con la música hasta los últimos meses de su vida, pese a las dificultades de salud que enfrentaba. De acuerdo con el relato de su representante, Perata, el cantante tenía un problema cognitivo que afectaba su capacidad para expresarse durante algunas conversaciones, contó en La FM.

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La condición hacía que en ocasiones olvidara palabras o no pudiera completar las frases que quería decir. Sin embargo, había una diferencia importante cuando se trataba de la música: podía recordar e interpretar sus canciones completas. “Él se daba cuenta de que le faltaban palabras, quería decir una oración y se le cortaba a la mitad. No así con la canción”, explicó Perata.

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La música se convirtió así en una actividad que lo mantenía motivado. Durante los últimos meses, Piero se reunía los lunes, miércoles y viernes para cantar. Incluso continuó presentándose ante el público: en diciembre ofreció cuatro o cinco conciertos en el Teatro Astor Plaza y en abril celebró sus 81 años sobre el escenario junto a su hija Fiorella.

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Sus planes profesionales tampoco se habían detenido. La intención era viajar a Chile con una gira, regresar posteriormente a Colombia y preparar un homenaje para abril, cuando cumpliría 82 años, en compañía de otros artistas y colegas. Sin embargo, su estado de salud cambió durante los últimos días, después de presentar síntomas que inicialmente fueron asociados con una gripe y que posteriormente llevaron a su hospitalización por un cuadro que se presumía como un principio de neumonía.

Durante su estancia en el hospital, Piero permaneció escuchando su propia música y viendo videos. Perata también recordó la visita de Juan, su hijo mayor, y señaló que ese encuentro pudo marcar el cierre de una etapa. El cantante, padre de Juan, Fiorella y Juliano, dejó tras de sí una trayectoria de seis décadas y una relación especialmente cercana con el público colombiano y latinoamericano.

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