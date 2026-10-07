Piero de Benedictis, reconocido cantautor argentino de origen italiano y una de las voces más recordadas de la música popular latinoamericana, murió a los 81 años, según informó Clarín. El artista dejó una trayectoria marcada por canciones como ‘Mi viejo’ y “Para el pueblo lo que es del pueblo”.

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La noticia marca el adiós a un intérprete cuya música estuvo ligada durante décadas a la canción de protesta y al compromiso social. Clarín destacó que sus temas se convirtieron en símbolos de una época en la que este género tenía una fuerte presencia, aunque posteriormente su voz también acompañó los primeros años de la democracia argentina.

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Además de su faceta contestataria, la obra de Piero estuvo atravesada por la ternura y los vínculos familiares. ‘Mi viejo’ se convirtió en una de sus composiciones más reconocidas y en una canción que trascendió fronteras, mientras que otros de sus trabajos mantuvieron una mirada sobre los problemas sociales y la realidad de su época.

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El propio artista había reflexionado sobre las interrupciones que tuvo durante su carrera. En una entrevista citada por Clarín, Piero aseguró: “Creo que si hay un tipo que boicoteó su carrera, ese fui yo”, al referirse a los años de exilio, las pausas y los distintos momentos que marcaron su recorrido artístico.

Pese a esos cambios, el cantante mantuvo vigentes algunas de sus canciones más conocidas y defendió la importancia de conservar la memoria. Según recordó Clarín, hace unos 20 años volvió a presentar trabajos con versiones de ‘Coplas de mi país’ y ‘Para el pueblo lo que es del pueblo’, convencido de que esas canciones todavía podían conectar con nuevas generaciones.

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