Piero Antonio Franco De Benedictis, histórico cantautor de ‘Mi viejo’, murió este miércoles 7 de octubre de 2026, pocos días después de que dejó un conmovedor mensaje en redes sociales.

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El músico tenía 81 años y falleció en el Hospital Italiano de Buenos Aires, donde permanecía internado. Lo cierto es que eso no le impidió dejar una publicación llena de emoción desde su cuenta personal de Instagram.

“Quiero agradecer a la casa Saint Laurent y a su director creativo, Anthony Vaccarello, por haber elegido mi voz para abrir su desfile de la colección Verano 2027 en París”, afirmó en el inicio.

Lo cierto es que el artista italiano reconoció la emoción de ser participe en un momento clave para el entretenimiento a nivel internacional, algo que compartió en un video en esa publicación.

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“Es muy fuerte escuchar mi voz allí en el inicio del desfile. El marco es impresionante: la Torre Eiffel de fondo, brillando en la noche con una estética retrofuturista de luces y tonos dorados”, reconoció.

El veterano artista aprovechó para exponer el trabajo hecho en el que fue tenido en cuenta en un escenario internacional que le abrió las puertas.

“El desfile arranca abrazado a una canción muy bella que tuve la alegría de cantar en italiano, *IO VENGO*. la canté también en español : “Yo vengo” forma parte de los inicios de mi carrera. La versión en Italiano (“Io Vengo”) se debe a mis raíces italianas (yo nací en Italia soy Pugliese y emigré a Argentina de apenas 3 años), (“Io vengo, dalla strada piccola…”)”, explicó.

Agregó: “La canción habla sobre los orígenes humildes, la vida en el barrio, las calles angostas y la conexión con la gente común. Es un relato nostálgico (“Vengo desde el barrio chico, desde mi cuadra de casas alargadas…”). Mi voz suena ahí, pausada y melancólica, hasta que de pronto la música da un giro, cambia de ritmo y rompe en una base electrónica y vibrante mas relacionada al mundo de la moda imagino”.

El remate estuvo cargado de un emotivo agradecimiento, apenas 6 días antes de que se presentara la noticia de su fallecimiento.

“La música tiene esos puentes que abrazan caminos tan diversos.

Gracias por hacerme partícipe. Les dejo el video para que lo vean y escuchen sobre todo en ese cambio de ritmo inicial”, remató.

Esta es la publicación:

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¿De qué murió Piero?

Hasta el momento, ni su familia ni su representación han revelado oficialmente la causa exacta de su muerte.

El deceso se produjo en la mañana de este miércoles, según confirmó el diario La Nación de Argentina.

Piero se encontraba hospitalizado desde hacía varios días en esa institución médica porteña, sin detalles públicos adicionales.

El cantante ya había enfrentado complicaciones respiratorias graves en el pasado, incluida una neumonía severa en 2023.

Esa vez estuvo internado en Buenos Aires tras sentirse mal durante una gira que incluía shows en Ecuador.

En aquella ocasión, su representante Sergio Perata confirmó que Piero fue atendido por una afección respiratoria delicada.

Logró recuperarse entonces, mostrando mejoría clínica y retomando gradualmente su actividad artística en los años siguientes.

¿Quién era Piero?

Piero era un cantante que nació el 19 de abril de 1945 en Galípoli, región de Apulia, en el sur de Italia.

Con apenas tres años, su familia emigró a la Argentina, país donde desarrolló toda su carrera musical.

Se convirtió en una de las voces más representativas de la canción popular y de protesta argentina.

Su tema más recordado, “Mi viejo”, se transformó en un símbolo de la memoria afectiva de varias generaciones.

También compuso éxitos como “Para el pueblo lo que es del pueblo” y “Que se vayan ellos”.

Esas canciones marcaron su identidad como artista comprometido durante la década de los años setenta en Argentina.

En 1976, Piero debió exiliarse tras un intento de secuestro por parte de grupos de tareas de la dictadura militar.

Regresó al país en 1982, acompañado por la actriz Marilina Ross, con una nueva mirada artística y espiritual.

Ese regreso estuvo marcado por su acercamiento a la new age y al pacifismo como ejes de su obra.

De esa etapa surgió “Soy pan, soy paz, soy más”, canción posteriormente grabada por Mercedes Sosa.

A lo largo de su carrera, editó numerosos discos y mantuvo una presencia constante en escenarios de América y Europa.

En 2016, la Academia Latina de la Grabación lo distinguió con el Premio a la Excelencia Musical.

Ese reconocimiento también fue otorgado ese año a artistas como Ricardo Montaner y Eugenia León, según registra Wikipedia.

Piero era además abuelo de Ámbar de Benedictis, hija de la conductora argentina Juana Viale.

Durante sus internaciones previas, familiares como su hijo Juan expresaron públicamente mensajes de apoyo en redes sociales.

La noticia de su muerte generó numerosas reacciones entre colegas, seguidores y medios de comunicación de Argentina.

Su legado musical permanece vigente, especialmente a través de canciones que marcaron la música popular latinoamericana.

Hasta la publicación de esta nota, no se habían programado oficialmente actividades de despedida ni funerales públicos.

Se espera que en las próximas horas su familia o representación entreguen más detalles sobre las circunstancias finales.

Piero deja un legado artístico de casi seis décadas, dedicado a la música, la paz y los derechos humanos.

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