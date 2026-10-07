Martha Elena Martínez Viveros, hija adoptiva de Paquita, la del Barrio, murió de manera inesperada en Veracruz, poco más de un año después del fallecimiento de la reconocida cantante mexicana.

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El deceso fue confirmado este miércoles 7 de octubre por el Ayuntamiento de Alto Lucero, municipio de origen de la familia de Paquita, la del Barrio, cuyo nombre real era Francisca Viveros Barradas.

A través de sus redes sociales, la administración municipal expresó sus condolencias a los familiares y allegados de Martha Elena y lamentó la pérdida.

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Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente cuál fue la causa de su muerte. Sin embargo, el exmánager de Paquita, la del Barrio, Paquito Torres, entregó algunos detalles en el programa Ventaneando.

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¿De qué murió Martha Elena, hija de Paquita, la del Barrio?

De acuerdo con las declaraciones de Paquito Torres, Martha Elena habría sufrido un paro cardiorrespiratorio cuando se encontraba en Veracruz junto a sus hijas.

El exmánager aseguró que su muerte tomó por sorpresa a la familia, pues, según su relato, ella no tenía conocimiento de alguna enfermedad cardíaca que pudiera representar un riesgo.

Otros reportes difundidos este miércoles señalaron que se habría tratado de un infarto fulminante. No obstante, esta versión todavía no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades ni por la familia.

¿Quién era Martha Elena Martínez, hija de Paquita, la del Barrio?

Aunque fue conocida públicamente por ser hija de Paquita, la del Barrio, Martha Elena llevó durante buena parte de su vida un perfil alejado de los reflectores y de la industria musical.

Su historia familiar, sin embargo, tiene un capítulo particular: era sobrina biológica de Paquita, la del Barrio.

Según los relatos difundidos sobre su vida, en 1979 Paquita conoció a Martha Elena cuando era una bebé de aproximadamente cinco meses y atravesaba problemas de salud. La cantante y su entonces esposo, Alfonso Martínez, decidieron llevarla a Ciudad de México para que recibiera atención.

Posteriormente, la pareja la registró y la crió como su propia hija.

Martha Elena permaneció lejos de la fama que acompañó a su madre durante décadas, aunque después de la muerte de Paquita tuvo algunas apariciones públicas relacionadas con la vida y el legado de la cantante.

Paquita, la del Barrio murió el 17 de febrero de 2025, a los 77 años. Su fallecimiento ocurrió en Veracruz y dejó una amplia trayectoria en la música popular mexicana, con canciones como Rata de dos patas, Tres veces te engañé y Cheque en blanco.

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