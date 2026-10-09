Juan Carlos Vives Menotti, exgobernador del Magdalena y dirigente político samario, murió este jueves 8 de octubre a los 69 años. El político permanecía hospitalizado en la Clínica del Country, en Bogotá, donde estuvo acompañado por sus seres queridos durante sus últimos momentos.

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Hijo del reconocido parlamentario José Ignacio ‘Nacho’ Vives y de Silena Menotti y primo segundo del cantante Carlos Vives, construyó una extensa trayectoria en el sector público, con cargos tanto en el Magdalena como en el ámbito nacional. Su carrera incluyó responsabilidades en corporaciones legislativas y entidades del Estado.

Entre 1998 y 2000 estuvo al frente de la Gobernación del Magdalena. También pasó por la Cámara de Representantes y la Asamblea Departamental de Bolívar. Posteriormente, ocupó puestos de alto nivel en el Gobierno nacional, entre ellos el de viceministro del Interior, cargo que asumió en 2002.

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Su recorrido institucional también incluyó la dirección de la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Desde esas entidades participó en labores de administración pública, control y gestión de asuntos de alcance nacional.

Uno de los aportes que se le atribuyen en beneficio de Santa Marta fue su participación en la gestión del Acto Legislativo 3 de 1989, mediante el cual la capital del Magdalena obtuvo la categoría de Distrito Turístico, Cultural e Histórico. Durante su gobernación, además, impulsó ante el Ministerio de Cultura la declaratoria del antiguo Hospital San Juan de Dios como Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional, con el propósito de proteger su valor arquitectónico e histórico.

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