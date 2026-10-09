El balompié nacional viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de Eduardo Emilio ‘El Loco’ Vilarete, uno de los delanteros más emblemáticos, aguerridos y letales que ha parido la región Caribe y el fútbol colombiano. El exatacante samario, quien dejó una huella imborrable en las décadas de los setenta y ochenta por su potencia física, su impresionante estatura de 1,85 metros y su olfato demoledor de cara al arco rival, murió este viernes a la edad de 73 años, tras enfrentar quebrantos de salud que en los últimos meses habían puesto a prueba su inquebrantable fortaleza, según informó Blu Radio.

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El exfutbolista samario Eduardo Emilio Vilarete murió este viernes a los 73 años. Marcó más de 200 goles durante su carrera, jugó en clubes como Unión Magdalena y Atlético Nacional e integró la Selección Colombia entre 1976 y 1985. Sus exequias serán en Ibagué y luego recibirá un homenaje en Santa Marta, confirmó su familia. #VocesySonidos — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) October 9, 2026

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Nacido en Santa Marta el 20 de junio de 1953, Vilarete construyó una trayectoria deportiva de altísimo nivel que lo consolidó como un referente obligado de la Liga colombiana. A lo largo de su carrera profesional, el ‘Loco’ superó la barrera de los 200 anotaciones, vistiendo con orgullo las camisetas de clubes tradicionales como el Unión Magdalena —el equipo de su tierra natal donde dio sus primeros pasos—, el Atlético Bucaramanga, el Deportes Tolima y, de manera muy especial, el Atlético Nacional. Con la institución verdolaga, el artillero samario vivió sus momentos más gloriosos al consagrarse campeón del rentado nacional en dos oportunidades (1976 y 1981), ganándose el cariño eterno de la hinchada antioqueña gracias a su entrega absoluta en cada partido.

📸 𝗣𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗙𝗖𝗙 𝘆 𝗗𝗜𝗠𝗔𝗬𝗢𝗥 𝘃𝗶𝘀𝗶𝘁𝗮𝗿𝗼𝗻 𝗮 𝗘𝗱𝘂𝗮𝗿𝗱𝗼 𝗘𝗺𝗶𝗹𝗶𝗼 𝗩𝗶𝗹𝗮𝗿𝗲𝘁𝗲 𝘁𝗿𝗮𝘀 𝗲𝘅𝗶𝘁𝗼𝘀𝗮 𝗰𝗶𝗿𝘂𝗴𝗶́𝗮 🔗 https://t.co/CJlHMvvDEo #ConOrgulloColombiano🇨🇴 https://t.co/rIf5PMxoL7 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) August 5, 2026

Su talento desbordante y su jerarquía en el área chica también lo catapultaron a la Selección Colombia. Vilarete integró el combinado patrio en diversos procesos clasificatorios y torneos internacionales, destacándose en la Copa América de 1979 y vistiendo la camiseta tricolor con carácter desde 1976 hasta 1985. En una época en la que el fútbol nacional luchaba por encontrar protagonismo internacional, el delantero samario se erigió como un ariete temible para las defensas continentales, dejando actuaciones memorables que hoy permanecen grabadas en la memoria de los románticos de este deporte.

En el plano personal, los últimos meses de su vida estuvieron marcados por un partido sumamente complejo. Vilarete debió hacerle frente a un diagnóstico de sarcoma que requirió intervenciones quirúrgicas complejas, incluyendo procedimientos plásticos y decisiones médicas drásticas para salvaguardar su integridad física, en una batalla que libró rodeado del cariño de sus hijos y allegados.

Tras su fallecimiento, la familia confirmó que las exequias del histórico goleador se llevarán a cabo en la ciudad de Ibagué, donde consolidó lazos entrañables durante su paso por la región tolimense, para posteriormente recibir un merecido homenaje póstumo en su amada Santa Marta, la tierra que lo vio nacer y convertirse en leyenda. El legado del ‘Loco’ Vilarete trasciende las estadísticas: su nombre queda grabado en letras doradas en la historia dorada del deporte rey en Colombia.

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