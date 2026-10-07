La Copa América 2028 tendría nuevamente a Estados Unidos como sede, en lo que sería la tercera ocasión en los últimos cinco torneos en que el país norteamericano recibe el campeonato.

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La información fue divulgada por el diario The Times, que señaló que la candidatura estadounidense habría tomado ventaja sobre las opciones de Argentina y Ecuador.

Aunque todavía falta la confirmación oficial de la Conmebol, Estados Unidos ya aparece como la principal alternativa para organizar el torneo, después de haber sido sede en 2016 y 2024. En esta última edición, el país recibió a 16 selecciones y Argentina terminó levantando el trofeo tras vencer a Colombia en la final.

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La elección estaría relacionada, entre otros factores, con la infraestructura disponible en Estados Unidos y el impulso que ha tenido el fútbol en ese mercado. Además, buena parte de los escenarios utilizados para el Mundial de 2026 quedarían disponibles para albergar nuevamente una competencia de selecciones. La posibilidad de repetir sede también ha sido reportada durante los últimos meses, aunque Conmebol todavía no ha oficializado la decisión.

Pero la sede no sería la única novedad. Para la Copa América 2028 también se analiza un cambio en el número de participantes. El formato que se maneja inicialmente mantendría a las 10 selecciones de Conmebol y seis de Concacaf, como ocurrió en 2024. Sin embargo, existe una propuesta para sumar cuatro equipos y llevar el campeonato hasta las 20 selecciones.

Esos cuatro cupos adicionales podrían quedar en manos de selecciones de Concacaf o incluso abrir la puerta a invitados de otras confederaciones. Por ahora, esta ampliación sigue siendo una propuesta y no un formato aprobado oficialmente.

La posible elección de Estados Unidos también presenta un reto de calendario: en 2028 Los Ángeles será sede de los Juegos Olímpicos, programados entre el 14 y el 30 de julio. Esto podría obligar a mover las fechas de la Copa América o ajustar las ciudades utilizadas para el torneo.

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De concretarse, Estados Unidos se convertiría en el primer país en albergar tres ediciones de la Copa América en un periodo tan corto: 2016, 2024 y 2028. La decisión oficial de Conmebol todavía está pendiente.

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