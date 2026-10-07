Lionel Messi podría tener una cuenta pendiente en su extensa carrera como futbolista: jugar la Copa Libertadores. El argentino, que recientemente puso punto final a su etapa con la Selección Argentina, nunca ha disputado el principal torneo de clubes de Sudamérica y una particular propuesta de Conmebol volvió a poner sobre la mesa la posibilidad de verlo en esta competencia.

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El encargado de lanzar el reto fue Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, quien se encontró con Messi en el estadio Monumental de Buenos Aires y aprovechó el momento para hacerle una propuesta que tomó por sorpresa al delantero.

Domínguez le entregó varios obsequios, entre ellos el balón firmado de la final de la Copa América 2024, una réplica del trofeo de la Libertadores y una pulsera con la bandera de Argentina. Después, entre bromas, le preguntó a Messi si aceptaba el desafío de jugar el torneo.

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La respuesta del argentino fue el silencio, aunque la escena rápidamente generó especulaciones sobre una posibilidad que Conmebol viene manejando desde hace algún tiempo.

Ahora te esperamos en la CONMEBOL Libertadores, querido Leo 😉 https://t.co/mqNahSecld — Alejandro Domínguez (@agdws) October 7, 2026

¿Podría jugar Inter Miami la Copa Libertadores?

La propuesta tiene un contexto particular. Desde hace más de una década no hay clubes de Concacaf disputando la Copa Libertadores, pero en los últimos meses ha tomado fuerza la idea de que la Conmebol vuelva a abrirle la puerta a equipos de esa confederación.

Uno de los principales candidatos sería Inter Miami, justamente el club en el que actualmente juega Messi. La presencia del argentino convertiría una eventual participación del conjunto estadounidense en uno de los grandes atractivos del torneo.

La posibilidad, además, marcaría el regreso de un club de Concacaf a una competencia que históricamente estuvo reservada para equipos sudamericanos. La última participación de clubes de esa región se produjo hace más de diez años, antes de que la Libertadores quedara exclusivamente en manos de equipos de Conmebol.

Por ahora, no existe una confirmación oficial de que Inter Miami vaya a disputar la próxima edición. Sin embargo, el reto público de Domínguez a Messi volvió a alimentar una versión que cada vez genera más expectativa.

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Y hay un dato que hace todavía más llamativa la propuesta: Messi, ganador de prácticamente todos los grandes títulos de su carrera, nunca ha jugado un partido de Copa Libertadores. Una eventual invitación a Inter Miami podría darle la oportunidad de saldar esa cuenta pendiente.

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