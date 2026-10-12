El mundo del entretenimiento está de luto tras confirmarse la muerte del actor estadounidense RJ Mitte, recordado por interpretar a Walter White Jr., el hijo de Walter White en la reconocida serie ‘Breaking Bad’.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Revelan enfermedad que tenía Piero antes de morir: lo tuvieron que hospitalizar varios días)

El artista falleció este lunes 12 de octubre de 2026, a los 34 años, según informaron sus representantes y reportaron medios internacionales como CBS News. De acuerdo con el mencionado portal, la muerte del actor fue reportada en Brownsville, Texas, Estados Unidos, ciudad en la que residía.

Hasta los primeros informes publicados, la causa de su fallecimiento no había sido establecida oficialmente. Por su parte, el Departamento de Policía de Brownsville informó que tanto la causa como la manera de la muerte permanecían pendientes de una determinación oficial, mientras avanzaba la investigación.

En un comunicado difundido tras conocerse la noticia, los representantes de Mitte expresaron su pesar por la muerte del actor y destacaron su trabajo artístico, sus iniciativas filantrópicas y su compromiso con los derechos de las personas con discapacidad.

¿Quién era RJ Mitte, actor de ‘Breaking Bad’?

RJ Mitte, cuyo nombre completo era Roy Frank Mitte, alcanzó reconocimiento internacional gracias a su participación en ‘Breaking Bad’, la serie de AMC que se emitió entre 2008 y 2013 y que se convirtió en una de las producciones televisivas más destacadas de su época.

BREAKING: “Breaking Bad” actor RJ Mitte, best known for playing Walter White Jr., has reportedly died by suicide at age 34, according to TMZ. pic.twitter.com/TUSqVjRbx1 — Breaking911 (@Breaking911) October 12, 2026

En la ficción interpretó a Walter White Jr., también conocido como Flynn, hijo del protagonista Walter White, encarnado por Bryan Cranston. Su personaje aparece a lo largo de las cinco temporadas de la producción, que cuenta la historia de un profesor de química que comienza a fabricar metanfetamina tras recibir un diagnóstico de cáncer.

Uno de los aspectos más representativos de su interpretación fue que el actor vivía con parálisis cerebral, condición que también tenía el personaje. Según sus representantes, Mitte recurrió a su propia experiencia para darle autenticidad a su papel y contribuir a una mayor conciencia sobre la discapacidad.

Su participación en la serie también le permitió compartir pantalla con figuras como Bryan Cranston y Aaron Paul, protagonistas de una producción que obtuvo reconocimiento de la crítica y numerosos premios.

De acuerdo con CBS News, Mitte formó parte del elenco de ‘Breaking Bad’ que recibió el premio del Sindicato de Actores de Estados Unidos (SAG) a mejor reparto de una serie dramática en 2014, por la temporada final de la producción.

RJ Mitte también fue defensor de las personas con discapacidad

Más allá de su trabajo en televisión y cine, Mitte utilizó su reconocimiento público para promover la inclusión y cuestionar los estereotipos relacionados con las personas con discapacidad.

Según el comunicado de sus representantes, fue embajador de United Cerebral Palsy, organización dedicada a apoyar a personas con parálisis cerebral y otras discapacidades, y de Shriners Children’s, una red de hospitales pediátricos.

Además, presidió The Mitte Foundation, entidad desde la que respaldó iniciativas filantrópicas y comunitarias. Su trabajo buscaba impulsar una representación más amplia de las personas con discapacidad en la industria del entretenimiento y en otros espacios de la sociedad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Rj Mitte (@rjmitte)

¿En qué otras producciones participó RJ Mitte?

Aunque su papel en ‘Breaking Bad’ fue el que le dio mayor reconocimiento, Mitte también participó en otras producciones de cine y televisión.

Entre ellas se encuentran la serie ‘Switched at Birth’ y la producción ‘The Guardians of Justice’, además de películas como ‘The Oak Room’. Su trayectoria se extendió más allá de la interpretación, con participación en iniciativas relacionadas con la inclusión, las artes y el trabajo comunitario.

En sus últimos años también estuvo vinculado a proyectos culturales en Brownsville, Texas, donde se había establecido después del final de ‘Breaking Bad’.

Yeison Jiménez y otras muertes trágicas que han marcado la música

Grandes artistas como Yeison Jiménez, Carlos Gardel, Ritchie Valens, Pedro Infante, Jenni Rivera, Juancho Rois, Otis Redding y Aaliyah perdieron la vida en trágicos accidentes aéreos. Sus historias terminaron demasiado pronto, pero su música y legado siguen vivos