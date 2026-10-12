Por: EL PILON SA

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Un 15 de enero de 2020 en Fonseca, La Guajira, Piero Antonio Franco de Benedictis ofreció una presentación musical que no sólo movió los sentimientos del público, sino que también sirvió de escenario para compartir la historia detrás de una de sus canciones más emblemáticas: ‘Mi viejo’. Antes de cantar, el intérprete accedió a dialogar sobre el trasfondo de este tema, grabado en 1969 y originalmente escrito por el poeta y periodista José Tcherkaski. Según el relato citado por Juan Rincón Vanegas, Piero confesó que la letra lo conmovió de inmediato porque retrataba perfectamente a su padre, Lino de Benedictis, lo que facilitó que le pusiera música.

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Piero narró con emoción el momento en que, inspirado y aún joven, fue a casa para cantarle la canción a su papá, quien tenía tan solo 48 años. La experiencia fue tan intensa que ambos rompieron en llanto. Recuerda: “Me fui volando a la casa para cantársela a mi papá (…) lo observé llorando, y me hizo llorar a mí. Me apareció un nudo en la garganta. Eso fue como un parto”. Tras interpretar la canción, esperó la reacción de su padre, que, en lugar de palabras convencionales, expresó una frase peculiar, aunque finalmente reconoció que la canción le había gustado profundamente.

Con su éxito, ‘Mi viejo’ se consolidó como un himno que conecta a millones de personas, según expresó el propio Piero, quien señaló sentirse parte de “una sola familia” a raíz de la conexión que la canción genera con quienes han tenido experiencias similares con sus padres. Durante aquella noche en Fonseca, Piero también tuvo la oportunidad de escuchar ‘Mi gran amigo’, un tema vallenato en aire de merengue compuesto por Camilo Namén Rapalino en homenaje a su padre fallecido, Felipe Namén Fraija. La canción, grabada por los Hermanos López y cantada por Jorge Oñate en 1972, condensaba el dolor y el amor filial de Camilo, quien apenas tenía 26 años cuando la compuso.

Camilo recordó cómo, luego de la muerte de su padre el 19 de enero de 1970, la inspiración lo llevó a crear la melodía silbando, y la letra surgió de manera natural mientras enfrentaba el duelo. Describió así a su padre como un hombre generoso y aclamó la importancia de rendirle tributo a través de la música, subrayando que el homenaje no solo le llegaba a él, sino a todos aquellos que han vivido la pérdida de un ser querido. El primer canto de ‘Mi gran amigo’ fue durante las ceremonias tradicionales de las nueve noches de duelo, marcando un momento cargado de lágrimas y emociones colectivas.

Paradójicamente, tanto la canción de Piero como la de Camilo, cada una desde su género, se han transformado en símbolos emotivos del amor eterno hacia los padres, un sentimiento que trasciende el tiempo y se perpetúa en la memoria a través de la música.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la historia de la canción ‘Mi viejo’ de Piero y a quién está dedicada?

La canción ‘Mi viejo’ fue grabada por Piero en 1969, con letra del poeta y periodista José Tcherkaski. De acuerdo con el testimonio de Piero durante una presentación en Fonseca, La Guajira, la inspiración para la música vino de la imagen de su propio padre, Lino de Benedictis, a quien se la interpretó por primera vez. El tema aborda la vejez, la ternura y el inevitable paso del tiempo, consolidándose como un himno emotivo para quienes buscan recordar o rendir tributo a sus progenitores.

¿Qué significado tiene la canción ‘Mi gran amigo’ de Camilo Namén Rapalino y cómo surgió?

‘Mi gran amigo’ es una canción compuesta por Camilo Namén Rapalino como homenaje a su padre, Felipe Namén Fraija, quien falleció en 1970. Según Camilo, la melodía y la letra nacieron durante el duelo, después de las ceremonias de las nueve noches, y relatan el dolor, la añoranza y el amor inquebrantable hacia su padre. La obra, grabada por los Hermanos López y cantada por Jorge Oñate, se convirtió en un símbolo de amor filial y memoria colectiva.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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