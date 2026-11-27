Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de las Artes – Idartes prepara la novena edición de Domo Lleno, Festival Audiovisual Experimental para Domo, en el emblemático Planetario de Bogotá, programado del jueves 3 al domingo 6 de diciembre de 2026. Esta experiencia cultural, de acuerdo con Idartes, celebra la convergencia de arte, tecnología y exploración sensorial, involucrando a destacados aliados como la Oficina de Quebec en Bogotá, la Alianza Francesa de Bogotá, el Institut Français Colombia y el evento internacional Novembre Numérique (Noviembre Digital).

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La edición 2026 presenta una ambiciosa agenda: 36 obras fulldome, cuatro videojuegos, dos presentaciones en vivo y una franja sonora inmersiva organizada con CK:\WEB. Adicionalmente, la sede Plataforma Bogotá acoge hasta el 10 de diciembre la programación académica del festival, con actividades como masterclasses y laboratorios que requieren inscripción previa. Las franjas de exhibición abarcan presentaciones en vivo, creaciones ganadoras de la Beca de Videoarte para Domo 2026, muestras de festivales y curadurías aliadas como Hubblo, SAT – Society for Arts and Technology (Canadá), Montevideo Fulldome Festival, Des-com-poner y Domo Arte, además de propuestas interactivas y programación para público infantil y familiar.

El jueves 3 de diciembre inicia con la masterclass de audio inmersivo dirigida por Eric Raynaud, francés creador de XP for Live. Posteriormente, la inauguración en el domo incluye la proyección de las cuatro obras galardonadas en el certamen de videoarte para domo, entre ellas "Agua que brilla: memorias espectrales de las costas del Chocó" y "Continuum", una experiencia visual e interactiva basada en principios matemáticos. Igualmente, ese día se presenta una función de obras seleccionadas por Hubblo y SAT Montreal y concluye con la actuación en vivo "Umbra Coalescencia".

El viernes 4, la franja interactiva permite al público convertirse en participante activo de videojuegos desarrollados en el laboratorio Umbral y Juegos Migrantes, seguidas de la proyección de obras internacionales seleccionadas por el Montevideo Fulldome Festival. La jornada continúa con charlas especializadas, sesiones de escucha inmersivas y nuevas oportunidades para apreciar los ganadores de la beca de videoarte.

Durante el fin de semana, la programación infantil y familiar se fortalece con obras internacionales y nacionales. Los asistentes podrán disfrutar de experimentos visuales y sonoros, como el "Polvo de estrellas", donde observaciones astronómicas se traducen en imagen y sonido interactivo. El festival también profundiza en el cruce entre arte y ciencia, con laboratorios enfocados en inteligencia colectiva y fractales, ampliando su oferta hasta el 10 de diciembre.

Todos los eventos dentro del domo tienen entrada libre hasta completar aforo, mientras que actividades académicas requieren inscripción previa, subrayando el compromiso de Idartes y sus aliados por una cultura accesible y contemporánea en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo asistir y participar en el Festival Domo Lleno 2026 en Bogotá?

De acuerdo con Idartes, las proyecciones y presentaciones en el domo del Planetario de Bogotá tienen entrada libre hasta completar aforo, mientras que la masterclass, los talleres y el laboratorio requieren inscripción previa. Más información e inscripciones pueden consultarse en www.domolleno.gov.co.

¿Qué es un festival audiovisual fulldome y qué experiencias ofrece Domo Lleno?

Un festival audiovisual fulldome es un evento que proyecta obras artísticas diseñadas para cúpulas o domos digitales, creando una inmersión visual y sonora envolvente. Según la programación de Idartes para Domo Lleno, los asistentes disfrutan de experiencias sensoriales que incluyen proyecciones de videoarte, videojuegos interactivos, presentaciones en vivo y franjas sonoras.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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