Por: Caracol Televisión

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El cantante vallenato Samuel Morales, conocido artísticamente como ‘El Heredero’ e hijo del recordado Kaleth Morales, vivió uno de los momentos más especiales de su vida. En la tarde del martes 25 de noviembre, el artista contrajo matrimonio con Indira Santamaría, su pareja y madre de sus hijos. Cabe recordar que, el pasado 20 de noviembre, la pareja había compartido que ya había celebrado su unión por lo civil.

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Matrimonio de Samuel Morales con Indira Santamaría:

La ceremonia y la celebración estuvieron acompañadas por familiares, amigos y varios colegas del artista, quienes se dieron cita en Barranquilla para compartir este momento especial con la pareja. Entre los asistentes estuvieron reconocidas figuras del vallenato como Óscar Gamarra, Martín Elías Jr. y Luis Rafael Costa, quienes acompañaron a los novios durante esta jornada.

Las primeras imágenes de la boda comenzaron a conocerse y muestran algunos momentos de la celebración, así como detalles de los atuendos elegidos por Samuel e Indira para dar este paso en su relación.

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Para esta ocasión, Indira Santamaría eligió un vestido de novia en tonalidades blancas, con aplicaciones de encaje y pedrería que aportaron textura y brillo al diseño. El escote en forma de corazón fue uno de los detalles protagonistas, mientras que el velo complementó su atuendo y acompañó su entrada a esta nueva etapa junto a Samuel.

El cantante vallenato, por su parte, apostó por un ‘smoking’ de estilo clásico, con una combinación de blanco y negro que le dio un aire elegante y juvenil a su vestuario. Ademas completó su ‘look’ con unos mocasines a juego, una elección que mantuvo la armonía con el conjunto. De esta manera, ambos optaron por atuendos que combinaron elementos tradicionales y detalles personales para celebrar su matrimonio.

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Tras compatir algunas fotografías de la celebración, Samuel Morales e Indira Santamaría han recibido numerosos mensajes de felicitación por parte de sus seguidores, quienes les han dedicado palabras de cariño y buenos deseos en esta nueva etapa que comienzan como marido y mujer. Las publicaciones también han despertado el interés de sus admiradores, que se han sumado a la celebración de este importante momento en sus vidas.

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