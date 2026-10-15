Por: EL PILON SA

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El Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Valledupar programó una inspección judicial en el Parque La Provincia, con el objetivo de constatar el estado físico de sus instalaciones y verificar una supuesta falta de mantenimiento. La diligencia, que se llevará a cabo el 23 de octubre de 2026 a las 8 a. m., responde a una acción popular presentada por el estudiante Luis Alfonso Chamorro Martínez en contra del Municipio de Valledupar, liderado por el alcalde Ernesto Miguel Orozco Durán, así como la Comercializadora Mercabastos EICE. De acuerdo con el acto judicial, las partes deben acudir a la inspección y la Alcaldía está obligada a garantizar el transporte del personal judicial y la presencia policial durante el recorrido, de acuerdo con el artículo 238 del Código General del Proceso.

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La demanda, radicada el 21 de mayo de 2026, señala fallas en la conservación del parque, ubicado dentro de la Ruta Escalona, sobre la carrera 4, entre la glorieta Los Juglares y el río Guatapurí. El texto expone que desde su inauguración, el lugar no ha recibido mantenimiento preventivo ni correctivo, situación reflejada en el deterioro de sus áreas recreativas infantiles y otros elementos. Se describen, por ejemplo, juegos dañados, bancas averiadas, fuentes de agua inoperantes, zonas de ejercicio con defectos, estructuras de nailon rotas y ausencia de canecas para residuos. Igualmente, se denuncia la desaparición de columpios y la exposición de piezas oxidadas con riesgo para menores, además del desgaste de la grama y levantamiento del tapete sintético, lo que causa acumulación de aguas lluvias y proliferación de vectores. El documento también detalla fisuras y daños en esculturas representativas del folclor vallenato, especialmente en las de Kaleth Morales y Peter Manjarrés.

En el proceso quedó evidenciado el conflicto de responsabilidades entre las entidades. Si bien la administración del parque fue entregada a Mercabastos el 19 de noviembre de 2019, en respuesta a un derecho de petición radicado por el demandante el 23 de enero de 2025, la Secretaría de Obras Públicas indicó que el cuidado era responsabilidad de Mercabastos, pero esta señaló carecer de competencia contractual para ejecutar el mantenimiento. Por orden del Juzgado Séptimo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Valledupar, ambas entidades debieron emitir una respuesta de fondo, y Mercabastos reafirmó que las reparaciones estructurales eran exclusivas del municipio, al que notificó los daños oportunamente.

El accionante fundamentó su demanda en pruebas técnicas y periodísticas —con registros fotográficos, videos y notas divulgadas por medios como EL PILÓN, Portal Enlace y NewsCaribe entre 2022 y 2023— que evidencian la persistencia del deterioro. Adicionalmente, el ciudadano presentó en marzo de 2026 una reclamación sobre contrataciones reportadas en la plataforma SECOP para la reparación del parque, pero no recibió respuesta alguna por parte del municipio. Esta acción popular busca una nueva revisión judicial, amparada en la figura de la cosa juzgada relativa, que permite reconsiderar procesos previos a partir de pruebas más recientes, según la Corte Constitucional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién tiene la responsabilidad legal sobre el mantenimiento del Parque La Provincia en Valledupar?

Según lo expuesto en el expediente, existe una disputa entre el Municipio de Valledupar y la Comercializadora Mercabastos EICE respecto a la competencia legal para el mantenimiento del parque. La Alcaldía sostiene que la administración y conservación recaen en Mercabastos, mientras que esa entidad rechaza tener la capacidad contractual y presupuestal para ejecutar las obras, atribuyendo la responsabilidad exclusiva al municipio, conforme a lo manifestado en documentos judiciales y respuestas oficiales.

¿Cuáles son los daños y problemas más graves reportados en el Parque La Provincia según la acción popular?

La acción popular presentada por Luis Alfonso Chamorro Martínez enumera diversos deterioros en el parque: juegos recreativos infantiles en mal estado, bancas y fuentes fuera de funcionamiento, zonas de ejercicio defectuosas, estructuras de nailon dañadas, columpios oxidados con elementos cortopunzantes, desgaste de la grama, levantamiento del tapete sintético que facilita focos de vectores y daños notables en esculturas de personajes del folclor vallenato, especialmente Kaleth Morales y Peter Manjarrés.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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