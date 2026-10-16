Por: EL PILON SA

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La celebración del lanzamiento del álbum ‘Es Leyenda 40 Años’ de la reconocida dinastía Morales se convirtió en un espacio íntimo y revelador sobre la vida personal y familiar de Miguel Morales. En este encuentro, moderado por el periodista Aquiles Hernández y Eva Sandrith Morales, hija del cantante, Miguel abrió su corazón y compartió detalles profundos sobre su trayectoria musical y su rol como padre.

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Durante el conversatorio, Eva Sandrith, quien también es comunicadora, aprovechó la ocasión para preguntar a su padre acerca de cómo fue la crianza que impartió a sus hermanos Kaleth, Kanner y Keyner. Miguel Morales, exvocalista de Los Diablitos, no dudó en hablar sobre su carácter, describiéndose como una persona de temperamento fuerte y reconociendo que siempre tuvo la aspiración de que sus hijos alcanzaran títulos profesionales, según lo narrado en la intervención recogida por el periodista Aquiles Hernández.

A pesar de las especulaciones sobre una supuesta oposición a la carrera musical de su hijo mayor, Kaleth, Morales fue enfático al afirmar: “Siempre, siempre quise que mis hijos fueran profesionales, pero las cosas tenían que quedarse como Dios las permite. Y ese carácter me hizo cambiar después de que tu hermano desaparece, porque sentí que Kaleth, si hubiese sido resentido conmigo por mi carácter…”. Así lo expresó Miguel Morales, aclarando que su actitud y la forma en la que educaba a sus hijos se transformaron tras la ausencia de Kaleth, una situación que le afectó profundamente.

Además, el cantante recordó episodios de disciplina en su hogar, donde, según sus propias palabras, si uno de sus hijos cometía una falta, la reprimenda era extendida a los demás. El mismo Morales recalcó: “Si había una falta de Kaleth, la pagaba Kanner y Keyner, porque le pegaba a los tres al mismo tiempo”. Este método, confesó, con el tiempo le hizo cuestionarse y cambiar esa forma de corregir, admitiendo que esa manera de actuar tocó su alma y generó una introspección sobre sus métodos de crianza.

De acuerdo con el relato ofrecido en el encuentro, el homenaje musical a la dinastía Morales también sirvió como escenario para explorar los sentimientos y experiencias de una familia influyente en la música vallenata, mostrando el proceso de reflexión y cambio de Miguel Morales tanto en el ámbito personal como familiar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue la actitud de Miguel Morales frente a la carrera musical de Kaleth Morales?

De acuerdo con lo expresado en el conversatorio, Miguel Morales enfrentó rumores sobre su supuesta oposición a la carrera musical de su hijo mayor, Kaleth, pero aclaró que su deseo era que sus hijos fueran profesionales. Sin embargo, afirmó que aceptó el camino que cada uno tomó, dejando en claro que los eventos de la vida le hicieron reflexionar sobre su carácter y la relación con sus hijos.

¿Cómo cambió Miguel Morales su manera de criar a sus hijos con el paso del tiempo?

Según lo contado por el propio cantante, Miguel Morales inicialmente empleaba un método de disciplina en el que castigaba a todos sus hijos por la falta de uno. Sin embargo, tras la desaparición de Kaleth, Morales admitió que este dolor lo llevó a cambiar su perspectiva y sus métodos de disciplina, reconociendo el impacto de su carácter y buscando una relación más comprensiva con sus hijos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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