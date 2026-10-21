Por: EL PILON SA

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El nombre de Eva Sandrith Morales está comenzando a posicionarse en el panorama político de Valledupar, pues se considera posible su aspiración a una curul en el Concejo de la ciudad durante las elecciones territoriales programadas para 2027. Hija del reconocido cantante vallenato Miguel Morales y hermana del recordado artista Kaleth Morales, Eva Sandrith cuenta con el respaldo público de su familia, especialmente de su padre, quien no solo la apoya, sino que pide abiertamente a los habitantes de Valledupar que la respalden si decide adentrarse en el escenario político local. Este respaldo fue manifestado en palabras de Miguel Morales, quien afirmó que acompañará a su hija porque “esto también es parte del folclor porque ella hace parte de la dinastía”.

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El apoyo familiar no solo se fundamenta en la tradición musical que representa la familia Morales en el vallenato, sino que se relaciona con el deseo de extender ese legado hacia otros ámbitos, como el político. Kaleth Morales, hermano de Eva Sandrith, fue una figura destacada de la Nueva Ola del vallenato, mientras que Miguel Morales ha consolidado una trayectoria en la música y tuvo aspiraciones políticas, como su reciente candidatura a la Alcaldía de Valledupar en las elecciones de 2023, donde no obtuvo la votación suficiente para ejercer el cargo, según información recogida en entrevistas y medios locales.

Sobre la hoja de vida de Eva Sandrith Morales, se sabe que tiene 33 años y es comunicadora social organizacional graduada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Además, es especialista en Alta Gerencia por la Universidad Andina. Su experiencia laboral está marcada por cargos en entidades públicas y privadas, principalmente en Valledupar. Como menciona su perfil de LinkedIn, se desempeñó como auxiliar administrativa en la Oficina de Protocolo de la Gobernación del Cesar durante 2015, y trabajó en calidad de profesional de apoyo en el Consorcio Sociedad de Interventores (SDI); también estuvo en la Fundación Imaginario Social (FIS) y en la Agencia Pública de Empleo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Además, entre febrero y agosto de 2018, ejerció como profesional en comunicación en la Alcaldía de Valledupar.

Eva Sandrith ha utilizado sus redes sociales para enfatizar que, aunque muchos creen que tuvo ventajas por ser hija de Miguel Morales, su camino profesional se ha forjado mediante trabajo constante y esfuerzo, señalando que laboró desde los 21 años y sigue enfrentando nuevos desafíos, motivada por su hijo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Eva Sandrith Morales y cuáles son sus antecedentes profesionales?

Eva Sandrith Morales es comunicadora social organizacional y especialista en alta gerencia, con experiencia en el sector público y privado de Valledupar. Se ha desempeñado en cargos administrativos y de comunicación en la Gobernación del Cesar, la Alcaldía local y la Agencia Pública de Empleo del SENA, según información verificada en su perfil profesional y declaraciones públicas.

¿Cuándo son las próximas elecciones para el Concejo de Valledupar y qué cargos se eligen?

Las próximas elecciones territoriales en Colombia serán el 31 de octubre de 2027, fecha en la que los ciudadanos de Valledupar podrán elegir alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles, de acuerdo con la información oficial sobre el calendario electoral nacional.

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