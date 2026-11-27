El cantante Silvestre Dangond vive un momento de alto impulso con su sencillo ‘Hay amores’, que a pocas semanas de su lanzamiento acumula millones de reproducciones en plataformas digitales, supera los 250 millones de visualizaciones en TikTok y ya se escucha coreado por el público en sus presentaciones, justo cuando alista siete fechas de “El Baile de Todos Tour USA 2026” en Estados Unidos. Lo que arrancó como una apuesta fresca en su repertorio se convirtió en pocos días en uno de los temas favoritos de sus seguidores tanto en redes sociales como en tarima.

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Gran parte del empuje digital del sencillo se ha dado en TikTok, donde los usuarios han adoptado el tema y el propio artista ha publicado videos junto a su hijo al ritmo de “Hay amores”, logrando una conexión cercana que ha terminado por trasladarse a sus conciertos recientes. En medio de esa respuesta, Dangond se alista para llevar ‘El Baile de Todos Tour USA 2026’ a siete ciudades estadounidenses a partir del próximo 3 de diciembre en Charlotte, para luego recorrer Atlanta, Miami, Tampa, Houston, Los Ángeles y San José en un reencuentro con el público migrante y latino de ese país.

El calendario confirmado por el intérprete contempla presentaciones concentradas en la primera mitad de diciembre: el 3 de diciembre en el Ovens Auditorium de Charlotte, Carolina del Norte; el 4 de diciembre en el Atlanta Coliseum de Georgia; el 5 de diciembre en el Hard Rock Live de Miami, Florida; y el 6 de diciembre en el Yuengling Center de Tampa, Florida.

La segunda tanda de conciertos de la gira continuará el 11 de diciembre en el Smart Financial Centre de Houston, Texas; seguirá el 12 de diciembre en el Orpheum Theatre de Los Ángeles, California; y cerrará ese tramo el 13 de diciembre en el San Jose Civic, también en California, llevando su repertorio y los versos de “HAY AMORES” a distintos escenarios norteamericanos.

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