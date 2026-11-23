El artista emergente Monáco, hijo del cantante vallenato Silvestre Dangond, presentó su sencillo “un arrunchis más”, lanzamiento con el que concreta su debut discográfico en Sony Music Latin y marca distancia frente al género que hizo famoso a su padre. Lejos de seguir la ruta del acordeón, las parranda vallenata o las fórmulas tradicionales que consolidaron la carrera de Dangond en Colombia y el exterior, el joven intérprete entra a la industria con una propuesta ecléctica que cruza ritmos urbanos, bases electrónicas y matices funk. Con esta primera entrega oficial, se ubica en un terreno alternativo en el que su lenguaje musical dialoga con referentes contemporáneos como Rusowski.

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En el plano temático, “un arrunchis más” aborda el deseo afectivo desde una mirada íntima que trasciende el encuentro pasajero de una noche loca para reclamar cercanía y continuidad. Para lograrlo, el tema combina una escritura cotidiana, cercana a las expresiones diarias de las nuevas generaciones, con una estructura conceptual que evita los lugares comunes del pop urbano convencional. Esa mezcla entre sencillez en el mensaje y búsqueda sonora define la carta de presentación con la que busca hacerse un espacio propio dentro del catálogo latino.

Nacido en Colombia y criado en Miami, Monáco ha moldeado su identidad artística a partir de la convivencia entre dos entornos culturales y bajo un espíritu DIY (hazlo tú mismo), rasgo asociado a proyectos independientes en los que el creador participa activamente en la estética y el concepto de su obra. Aunque lleva el apellido de una de las figuras más visibles del vallenato contemporáneo, su apuesta sonora opta por explorar circuitos alternativos y texturas digitales distintas a la herencia musical de su familia.

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Con el respaldo de Sony Music Latin para el lanzamiento de “un arrunchis más”, el músico inicia formalmente su recorrido profesional con el reto de consolidar una audiencia propia tanto en Colombia como en Estados Unidos y el resto del mercado regional, demostrando que su proyecto busca sostenerse por su identidad alternativa más allá del peso de su linaje artístico.

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