El universo de la música vallenata registra un nuevo movimiento con el lanzamiento de “Hay Amores”, el sencillo con el que el artista colombiano Silvestre Dangond explora matices renovados sin apartarse de las bases tradicionales que han marcado su trayectoria. La composición y producción del tema reunió a un equipo de peso dentro de la industria discográfica, integrando al propio intérprete junto a creadores como Mauricio Rengifo, Andrés Torres y Andrés Castro, quienes estructuraron un concepto de carácter jovial enfocado en retratar las distintas etapas y manifestaciones del afecto humano, desde la inocencia de la infancia hasta la complicidad de la vida adulta.

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Para la materialización de la propuesta audiovisual, la producción quedó a cargo de Mambo Cine, equipo que eligió a Valledupar como el epicentro del rodaje. La capital mundial del vallenato, una tierra profundamente ligada a la historia personal del cantante por su cercanía con Urumita (La Guajira), sirvió como telón de fondo para plasmar una narrativa que prioriza la espontaneidad y la cotidianidad. Las imágenes recogen escenarios de la región, destacando elementos característicos como la ribera del río, las tardes soleadas y el comercio local, conformando una atmósfera de autenticidad que acompaña el trasfondo de la letra.

En el videoclip, Dangond comparte escena de manera directa con los integrantes de su agrupación musical, evidenciando una dinámica de camaradería que busca transmitir la conexión real que existe detrás del proceso creativo. La trama visual evoluciona hasta desembocar en un encuentro coral que reúne a los protagonistas, simbolizando la premisa de que los vínculos afectivos actúan como un punto de encuentro transversal frente a las diferencias generacionales y los contextos particulares de cada individuo.

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Con este estreno, el exponente vallenato ratifica su capacidad para diversificar sus propuestas sonoras y conectar con audiencias amplias. Lejos de los comunicados institucionales y enfocado en la narrativa artística, el proyecto consolida una etapa donde la exploración estilística y el respeto por el folclor local convergen para entregar una obra que busca trascender en el tiempo y afianzar la vigencia del artista en la escena musical latinoamericana.

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