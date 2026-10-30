Por: El Espectador

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El reconocido director de orquesta colombiano Andrés Orozco-Estrada prepara su regreso a la Filarmónica de Berlín, una de las agrupaciones más prestigiosas de la música clásica internacional. Esta será la segunda vez que Orozco-Estrada se presenta con la orquesta alemana, después de su debut en 2017 como director invitado. De acuerdo con la información anunciada el 29 de octubre por la Filarmónica de Berlín, el músico nacido en Medellín en 1977 será responsable de tres conciertos programados para el 5, 6 y 7 de noviembre, una década después de su primera actuación con la agrupación.

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La oportunidad para dirigir estos conciertos se presentó a raíz de la salida del director húngaro Iván Fischer, quien inicialmente iba a estar al frente de las presentaciones. Según la emisora pública alemana BR-Klassik, Fischer manifestó en su cuenta de Instagram que su renuncia obedeció a desacuerdos con la disposición de los músicos en la interpretación de la Quinta Sinfonía de Gustav Mahler. El director consideraba imprescindible una organización diferente de los instrumentistas para lograr el sonido y la cohesión que la pieza exige, por lo cual prefirió no ceder en este aspecto fundamental. En un comunicado, la Filarmónica de Berlín expresó que las partes no lograron acuerdos y que lamentaban la situación, resaltando el respeto mutuo. Asimismo, comunicaron su agradecimiento a Orozco-Estrada por aceptar la dirección de los conciertos sin modificar el programa original.

El repertorio escogido para las tres noches iniciará con la Sinfonía concertante en si bemol mayor de Joseph Haydn, en la que participarán cuatro destacados solistas de la Filarmónica: el violinista Noah Bendix-Balgley, el violonchelista Bruno Delepelaire, el oboísta Jonathan Kelly y el fagotista Stefan Schweigert. La segunda parte de la velada estará dedicada a la Quinta Sinfonía de Gustav Mahler, famosa por su cuarto movimiento Adagietto, una de las secciones más reconocidas y emotivas del compositor austríaco. Según la propia Filarmónica, esta obra representa un trayecto intenso por sentimientos opuestos como el duelo, la esperanza, el temor y la ternura.

La trayectoria de Orozco-Estrada es destacable. Entre 2014 y 2022, fue director musical de la Orquesta Sinfónica de Houston, y entre 2014 y 2021, estuvo al frente de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Fráncfort. También dirigió la Orquesta Sinfónica Nacional de la RAI, en Italia, hasta 2026. Actualmente, es director principal de la Orquesta Sinfónica de la Radio Sueca, director general de Música y director titular de la Orquesta Gürzenich de Colonia. Además, mantiene una estrecha relación con la Filarmónica Joven de Colombia, donde impulsa proyectos musicales. Su agenda contempla su regreso a Colombia a principios de 2027 para dirigir la Orquesta Gürzenich en Medellín y Bogotá, incluyendo interpretaciones de ‘Fidelio’ de Beethoven en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, según El Espectador.

¿Por qué Andrés Orozco-Estrada asumirá la dirección de la Filarmónica de Berlín en noviembre?

Andrés Orozco-Estrada fue invitado a dirigir tres conciertos de la Filarmónica de Berlín debido a que el director húngaro Iván Fischer renunció tras desacuerdos sobre la disposición de los músicos para interpretar la Quinta Sinfonía de Mahler. La orquesta destacó el respeto por la decisión de Fischer y agradeció a Orozco-Estrada por asumir sin cambios el programa previsto.

¿Cuál es el repertorio que dirigirá Orozco-Estrada en los conciertos con la Filarmónica de Berlín?

El repertorio de los conciertos incluye la Sinfonía concertante en si bemol mayor de Joseph Haydn y la Quinta Sinfonía de Gustav Mahler, conocida especialmente por su cuarto movimiento, el Adagietto. Estas obras representan un desafío interpretativo y una oportunidad para mostrar la sensibilidad y capacidad musical tanto de la orquesta como de su director invitado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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