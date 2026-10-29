Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una joven de 26 años es la protagonista de un impactante caso de violencia en Medellín, ocurrido durante la madrugada del jueves 29 de octubre. Mientras se desplazaba en un taxi cerca de la Terminal del Norte, en el barrio Caribe, fue atacada con una sustancia química, hecho que la dejó con graves quemaduras en el rostro y otras partes del cuerpo. De acuerdo con los reportes iniciales, la mujer fue trasladada de urgencia al Hospital San Vicente Fundación, donde permanecía en una unidad de cuidados intensivos bajo un pronóstico crítico, según se informó en los primeros reportes médicos.

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La situación se tornó aún más compleja cuando se conoció que el agresor no era un desconocido. El conductor del taxi, quien también era el compañero sentimental de la víctima y tiene 29 años, inicialmente aseguró ante las autoridades que el ataque ocurrió durante un supuesto intento de hurto perpetrado por habitantes de calle. Según su versión, el pinchazo de una llanta obligó a detenerse cerca de la autopista Sur con calle 77, momento en el que dos personas se acercaron, solicitaron dinero y, al recibir una negativa, lanzaron la sustancia química. Sin embargo, este relato pronto empezó a revelar inconsistencias, según los primeros avances de la investigación policial.

Durante las diligencias adelantadas por la Policía, el testimonio del hombre se tornó contradictorio y, posteriormente, habría aceptado su participación directa en la agresión. Como resultado de esta confesión, las autoridades procedieron a capturarlo. De acuerdo con la información oficial, el conductor del taxi también presentaba lesiones leves en las manos y parte del rostro, pero luego de ser atendido fue dado de alta, mientras se adelantaban actuaciones judiciales por el caso.

Hasta el momento no se ha confirmado el tipo exacto de sustancia química empleada ni el porcentaje del cuerpo de la víctima que resultó afectado. En el sitio de los hechos, unidades de la Policía y el Cuerpo de Bomberos de Medellín recolectaron pruebas que ayudarán a esclarecer lo ocurrido, al tiempo que las autoridades judiciales comenzaron la indagación para determinar las circunstancias y motivaciones, así como la responsabilidad penal del presunto agresor. La información inicial apunta a un posible móvil relacionado con la relación sentimental, aunque esta hipótesis continúa bajo investigación.

Este grave episodio vuelve a encender las alarmas sobre la violencia contra la mujer en Colombia y deja en el aire preguntas sobre el estado de salud de la víctima y las eventuales consecuencias jurídicas para el capturado.

¿Cuál es el estado de salud actual de la mujer atacada con sustancia química en Medellín?

Según los reportes iniciales mencionados en el artículo, la víctima fue trasladada al Hospital San Vicente Fundación y permanecía en cuidados intensivos con pronóstico crítico, debido a las quemaduras en el rostro y otras partes de su cuerpo. Hasta el cierre de los primeros reportes, no se tiene información oficial adicional sobre su evolución.

¿Qué se sabe sobre la responsabilidad del conductor del taxi en el ataque con químico?

La investigación reveló que el conductor del taxi, quien además era el compañero sentimental de la víctima, habría presentado versiones contradictorias sobre lo ocurrido. Inicialmente atribuyó el ataque a terceros, pero luego habría reconocido su participación. Esto llevó a su captura por parte de las autoridades, aunque la investigación judicial sigue en curso para establecer todos los detalles y aclarar su nivel de responsabilidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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