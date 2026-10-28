Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Jacobo de Jesús Valenciano Yepes, hijo de 20 años del exfutbolista Iván René Valenciano, fue capturado en un megaoperativo adelantado en la madrugada del martes 27 de octubre de 2026 en Medellín, Antioquia. En este mismo procedimiento las autoridades también detuvieron a su hijastro, Eddy Santiago Cuadros Yepes, conocido como alias ‘Risas’. La operación fue parte de una ofensiva centrada en desarticular estructuras delincuenciales que actúan en esa región.

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Según la información disponible, ambos jóvenes están siendo investigados por sus presuntos vínculos con la organización criminal La Roja, señalada de ejecutar hurtos de alta cuantía, enfocados principalmente en joyas, relojes de lujo y otros objetos de elevado valor. Las autoridades sostienen que esta organización mantiene nexos con La Terraza, grupo conocido por operar en Medellín y relacionado con diferentes modalidades delictivas en la ciudad, de acuerdo con los informes recogidos.

El operativo de captura se desarrolló en el sector Villa Hermosa, comuna 8 de la capital antioqueña, con apoyo de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Las investigaciones incluyeron labores de seguimiento, allanamientos y recolección de información que permitieron identificar a los presuntos integrantes de la organización. Según los reportes de la operación, La Roja estaría implicada en hechos que suman pérdidas estimadas en mil millones de pesos, atribuibles a la modalidad de hurto.

No es la primera vez que Jacobo Valenciano enfrenta un proceso judicial. En junio de 2024, cuando apenas tenía 18 años, fue detenido por su supuesta participación en un hurto perpetrado en el barrio Belén La Mota, también en Medellín. En ese caso, los objetos robados fueron avaluados en cerca de 14 millones de pesos. Tras esa captura, un juez le dictó medida de aseguramiento domiciliaria, según registros publicados. La investigación de ese año mencionó la incautación de un arma y la inmovilización de una motocicleta posiblemente relacionada con el delito. En ese contexto, la Fiscalía le imputó cargos por hurto calificado y agravado, así como falsedad marcaria. Sin embargo, como consta en los documentos, el joven no aceptó los cargos.

El reciente megaoperativo se extendió por Medellín, el Valle de Aburrá y otros municipios de Antioquia. Con corte a las 6:30 a. m., cuando se había procesado el 85 % de la información, las autoridades reportaron un balance preliminar de 135 capturas, 153 allanamientos y 98 expulsiones, además de incautaciones de armas, dinero, celulares y estupefacientes. Aunque el caso de Jacobo Valenciano captó la atención al vincularse su nombre con la familia de un reconocido exdelantero del fútbol colombiano, las investigaciones continúan y la captura no implica una declaración de culpabilidad, como insistieron las autoridades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue capturado Jacobo Valenciano, hijo de Iván René Valenciano?

Jacobo Valenciano fue capturado como parte de una investigación de las autoridades por sus presuntos vínculos con La Roja, organización relacionada con hurtos de joyas, relojes caros y otros bienes. Según la información disponible, existen indicios que asocian a esta estructura con La Terraza, otro grupo delincuencial que actúa en Medellín. Las autoridades ejecutaron un extenso operativo para desmantelar estas redes, resultando en la aprehensión de Valenciano junto con su hijastro.

¿Qué antecedentes judiciales tiene Jacobo Valenciano y cuáles son los cargos que ha enfrentado?

El pasado judicial de Jacobo Valenciano data de junio de 2024, cuando fue capturado por su supuesta participación en un hurto en el barrio Belén La Mota, en Medellín. Los objetos robados entonces alcanzaron un valor cercano a los 14 millones de pesos, y a raíz de ello, la Fiscalía le imputó cargos de hurto calificado y agravado, además de falsedad marcaria. Sin embargo, en esa oportunidad, Valenciano no aceptó los cargos y recibió medida de aseguramiento domiciliaria, según los reportes oficiales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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