En medio de una jornada agitada en Colombia, un aparatoso siniestro vial sacudió el oriente de la capital antioqueña durante las primeras horas de este sábado, dejando decenas de ciudadanos lesionados.

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El percance aconteció en la intersección de la calle 67, Barranquilla, con la carrera 48, dentro del tradicional barrio Prado, en inmediaciones de la estación Hospital del Metro, registró el diario El Colombiano.

Las primeras hipótesis sugieren que el automotor de servicios especiales sufrió fallas mecánicas mientras bajaba desde el área de Palos Verdes a lo largo de dicha vía.

El balance inicial confirma 34 personas afectadas por la fuerte colisión. Cuatro lesionados requirieron remisión inmediata hacia centros médicos de mayor complejidad para recibir atención prioritaria.

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Unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Movilidad acudieron oportunamente al perímetro urbano para clasificar pacientes y asegurar la zona.

La emergencia provocó un fuerte impacto sobre la movilidad en el sector, bloqueando el tránsito vehicular ordinario durante las labores de rescate adelantadas por los socorristas.

Asimismo, la contingencia obligó a modificar la operación habitual de la Línea 1 del Metroplús, registrando notables retrasos en el trayecto que conecta Hospital con Palos Verdes.

El parte de tranquilidad a pesar de lo aparatoso de la escena en las calles de la capital antioqueña se presentó gracias a que no hubo pérdidas humanas, en un hecho que no pasó desapercibido entre propios y extraño en el país.

Este fue el registro audiovisual del mencionado medio en el territorio antioqueño que mostró la tensión que se vivió en esos momentos.

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¿Qué hacer en caso de un accidente de tránsito en Colombia?

Afrontar un siniestro vial en Colombia exige actuar con serenidad y aplicar de forma estricta los protocolos legales para garantizar la seguridad física y evitar sanciones económicas.

La primera acción obligatoria consiste en asegurar el perímetro del percance activando las luces intermitentes de estacionamiento y desplegando los triángulos reflectivos a una distancia prudencial en la calzada.

Inmediatamente después, los ocupantes deben comprobar si el impacto dejó personas lesionadas, pues este factor determina la ruta jurídica y operativa que rige todo el procedimiento.

Cuando el choque causa heridos o víctimas fatales, los conductores deben llamar a la línea nacional de emergencias 123 y solicitar asistencia médica urgente de ambulancias.

En ese escenario crítico, el protocolo prohíbe manipular o trasladar a los lesionados, salvo riesgo inminente de explosión, incendio o atropellamiento sobre la vía.

Las víctimas reciben cobertura médica inmediata a través del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, póliza que financia atención hospitalaria, traslados en ambulancia e indemnizaciones.

Bajo estas circunstancias de gravedad, los automotores deben permanecer inmóviles hasta la llegada de la Policía de Tránsito y los peritos judiciales encargados del croquis técnico.

Por el contrario, cuando el percance involucra únicamente daños materiales, la normativa colombiana estipula un mecanismo completamente distinto regulado por la Ley Julián Esteban.

La legislación vigente ordena que los conductores tomen fotografías y videos de la colisión antes de retirar de inmediato los carros hacia la orilla de la calzada.

Despejar la vía evita obstaculizar la circulación pública y previene la imposición de costosos comparendos de tránsito por bloqueo injustificado del flujo vehicular ordinario.

Tras recopilar el material probatorio, los involucrados deben intercambiar sus datos de contacto, documentos de identidad, placas vehiculares y los números correspondientes a las compañías aseguradoras.

Con dicha información consolidada, las partes reportan el evento ante sus respectivas aseguradoras o acuerdan acudir a centros autorizados de conciliación para reparar los daños patrimoniales.

Conocer y ejecutar este esquema preventivo permite salvaguardar vidas humanas, acelerar las indemnizaciones y mantener el orden sobre los corredores viales en las principales ciudades del país.

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