El Parque Lleras, en El Poblado, Medellín, es uno de los sectores más conocidos de la capital antioqueña por su vida nocturna, sus bares y la presencia de visitantes extranjeros.

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Sin embargo, la experiencia de un turista estadounidense en esa zona terminó convirtiéndose en una advertencia para quienes planean conocer la ciudad, luego de que relatara el incómodo momento que vivió con la Policía mientras hablaba con una mujer.

El extranjero, identificado como Drew en TikTok, contó que fue abordado por uniformados cuando se encontraba cerca del Parque Lleras. Según su relato, los agentes lo interrogaron durante aproximadamente 20 minutos y le exigieron presentar su pasaporte. Además, aseguró que recibió advertencias sobre posibles consecuencias migratorias, una situación que lo tomó por sorpresa y que marcó su experiencia en ese sector de Medellín.

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El creador de contenido describió el ambiente de la zona como agitado y cuestionó algunas de las dinámicas que, según su percepción, se presentan en el lugar. Aunque no afirmó que hubiera estado en peligro físico inmediato durante el encuentro con los policías, sí dejó ver su incomodidad por la situación y por el contexto que encontró durante su visita.

La advertencia del turista sobre la vida nocturna en Medellín

Más allá del episodio con las autoridades, Drew se refirió a los riesgos que, en su opinión, deben tener presentes los extranjeros que visitan Medellín y se relacionan con desconocidos durante sus salidas nocturnas. En particular, llamó la atención sobre los encuentros que pueden terminar en situaciones peligrosas.

Las advertencias sobre la seguridad de los extranjeros en Medellín han cobrado relevancia por los casos de robos, extorsiones y otros delitos asociados a citas concertadas mediante aplicaciones o encuentros con personas conocidas durante la vida nocturna. No obstante, estas situaciones no significan que todos los visitantes enfrenten los mismos riesgos ni que los habitantes de la ciudad estén vinculados con esas prácticas.

Drew aseguró que disfrutó aspectos de Colombia, como su naturaleza y su gastronomía, pero manifestó que no volvería a hospedarse en ese sector de Medellín. Su decisión, según lo que contó en redes sociales, estuvo relacionada con la experiencia que vivió y con las preocupaciones que le dejó su paso por El Poblado.

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El relato volvió a poner sobre la mesa la importancia de tomar precauciones durante los viajes, especialmente al conocer personas por primera vez, aceptar invitaciones o salir de noche. Para los turistas, informarse sobre las zonas que visitan, cuidar sus pertenencias, compartir su ubicación con alguien de confianza y evitar situaciones que generen desconfianza son medidas básicas para reducir riesgos.

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